Девелопер INGRAD дарит клиентам ценные призы
Розыгрыш проводили среди нескольких тысяч клиентов. Все они
купили квартиры от "Инград" с 1 января 2018 по 15 февраля 2019 года и
получили на руки карту "Клуба привилегий INGRAD".
Главным призом розыгрыша стал ИнградМобиль. Его обладателем стал Иван, будущий житель ЖК "Лесопарковый", который возводится в экологически чистом месте на юге Москвы. В понедельник счастливый обладатель автомобиля приехал за своим призом.
По словам Ивана, победа стала для него неожиданностью. "Не верил до конца, даже когда пересмотрел видеозапись с результатами. И только, когда забирал, пришло осознание и радость", – поделился радостью победитель.
Проявляли активность и другие счастливчики, выигравшие ценные призы от девелопера. Своих владельцев нашли скутеры, велосипеды, смартфоны iPhone последних моделей. Вручение призов продолжается.
Розыгрыш от ГК "Инград" – один из самых, масштабных, креативных и громких проектов за последние годы на девелоперском рынке. "Главные призы – легендарный автомобиль Mini Cooper и культовые мопеды Vespa были брендированы супергероями INGRAD, олицетворяющими ценности компании. Качественная оригинальная аэрография позволила нам создать не просто брендированные призы, но подлинные арт-объекты, выгодно выделяющиеся на улицах города", – отметил креативный директор группы компаний Роман Антоновский.
По его словам, промо-компания помогла ГК "Инград" решить сразу три задачи: повысить узнаваемость бренда INGRAD, стимулировать продажи и повысить лояльность клиентов.
Напомним, ранее "Инград" открыл офис продаж ЖК "Филатов Луг" в Новой Москве. Клиенты смогут оценить архитектуру зданий и благоустройство дворов, а также прекрасную транспортную доступность комплекса, задать интересующие вопросы менеджерам и заключить сделку.
"Инград" – крупный девелопер жилья в Москве. Основной владелец группы компаний – концерн "Россиум" бенефициара Московского кредитного банка Романа Авдеева.
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