Певица Лама опубликовала рецепт победы над раком

Выжившая певица Лама Сафронова выпустила книгу "Остаться в живых" о своей борьбе с раком. Эта пронзительная резонансная история девушки, которая совершила невозможное, уже стала бестселлером в России, Англии, Израиле, Германии, США, Франции и других странах.

Презентация и автограф-сессия нашумевшей книги Ламы Сафоновой пройдет в Московском Доме Книги на Новом Арбате 7 февраля 2019 года. Поддержать Ламу придут множество звездных гостей и СМИ. Специальный гость мероприятия – Вячеслав Зайцев. В числе звездных гостей Алла Довлатова, Виктория Тарасова, Наталья Гулькина, Меседа Багаудинова, Елена Борщева, Наталия Гудкова, Владимир Брилев, Алена Иванцова, Юлия Лебеда, Татьяна Морозова, исполнители Albert Brite и MARCO-9 и другие.

Автор книги– Лама Сафонова– композитор, продюсер, fashion-star, известная певица. В основу сюжета лег ее знаменитый онлайн-дневник, который она вела на последних стадиях обширного рака, на глазах у миллионов людей. Это новое слово в литературе в данном направлении. Впервые в мире актуальная тема преподносится автором совершенно с неожиданного ракурса – как самая настоящая война с "клешневидным зверем", который наделен интеллектом.

Реальная история, достоверность происходящего, несколько сюжетных линий, заточенных под кинофильм. Внутри не только схватка со смертью, но и секреты блистательной карьеры, острые захватывающие события, которые активно обсуждались в мировых СМИ– вся правда о шоу-бизнесе, о силе Мечты, о силе Духа. Книга переворачивает душу, меняет сознание и открывает скрытые резервы человека. Это мощный антидепрессант и мотиватор. Достоверность реальных событий, полное погружение в происходящее с первых строк, эмоциональная честность и нестандартные коды решений сложнейших ситуаций помогают читателю обрести собственные крылья. Это книга Победителя. Несмотря на то, что рукопись шокирует, но легко читается, становится буквально "настольной", затягивает и заряжает оптимизмом миллионы людей по всему миру.

Будущий бестселлер официально войдет в книжный фонд России и разлетится по самым значимым библиотекам Москвы (включая библиотеку Российской Федерации им. Ленина – крупнейшую в континентальной Европе и одну из крупнейших библиотек мира). А также через два дня после презентации будет официально представлен автором на сцене крупнейшего международного онкологического конгресса в Москве, что является значимым вкладом в культурный и медицинский фонд мира.

Мероприятие проходит при информационной поддержке телеканала "Ю", федерального информагентства InterMedia, ДНИ.ру, БМ24.РФ, Студии Новостей NewsStudio.press, конкурса красоты "Миссис Москва" и журнала "Планета Женщин", журнала "Queen City", VitaFilm, Azima. Подарки для звезд и официальных инфопартнеров предоставлены Neu Kosmetik (профессиональная косметика премиум-класса) и Cavita (инновационные уникальные продукты на основе природного сырья).

Начало в 19:00.

Вход свободный.