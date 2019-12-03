Петр Налич даст Большой Весенний Концерт в Москве

Неповторимый Петр Налич готовит специальную весеннюю программу с оркестром, в которую войдут как новые песни, так и старые композиции в новых аранжировках. Музыкант исполнит легкие танцевальные хиты ("Паровоз", "Сердце поэта") и задумчивые композиции ("Fire", "Баба Люба"). Кроме того, прозвучат песни, сочетающие в себе разнообразие жанров и настроений ("Roses", "Чайки"). Этот уникальный концерт станет приятным подарком для всех ценителей живой музыки. Ну и, конечно, музыканты поздравят всех поклонниц с Международным женским днем 8 марта.
Петр Налич – российский певец и композитор, который первым в нашей стране стал известным благодаря интернету. Свой первый клип на песню "Гитар" Налич выложил в Youtube еще в 2007 году. Видео взорвало рунет и вошло в "Топ-20 самых просматриваемых российских клипов в российском сегменте YouTube". В этом же году артист собрал группу "Музыкальный коллектив Петра Налича" и начал концертную деятельность. В 2010 году коллектив представлял Россию на Евровидении с песней "Lost and Forgotten". На счету Налича 10 студийных альбомов в различных жанрах: начиная от рока и фолка, заканчивая композициями, записанными при участии симфонического оркестра и хора.