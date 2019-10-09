"Ромео и Джульетта" вернутся в Кремль на один вечер

В этот вечер зрители увидят ведущих солистов труппы, которые воплотят на сцене трагедию, максимально приближенную к литературному первоисточнику.
Авторская постановка "Ромео и Джульетты" Наталии Касаткиной и Владимира Василева сочетает масштабность фрески эпохи Возрождения с тончайшим психологизмом искусства ХХ века. Критики называют спектакль одной из самых удачных интерпретаций балета Сергея Прокофьева.
Яркое сценическое действие позволяет в полной мере прочувствовать глубину шекспировской трагедии, а оформление от художника Иосифа Сумбаташвили воссоздает атмосферу итальянского Ренессанса.