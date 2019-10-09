Известные блогеры отметили день рождения Instagram в Москве

Самые популярные блогеры собрались в ресторане Levantine на масштабной премии года #Instars-Awards 2019, торжественная церемония награждения, которой состоялась 6 октября 2019 года – в день рождения Instagram. Гости премии пришли узнать, кто же самый знаменитый на просторах модной социальной сети.

В мероприятии приняли участие: авторы блогов TatarkaFM, NECHAEV, Люся Чеботина, Helen Yes, Polina, Лиза Анохина, Настя Годунова, Анет Сай. Семь блогеров стали победителями #Instars-Awards 2019, несколько из них одержали победу сразу в двух номинациях:

"Лучшая интернет-певица" – Люся Чеботина

"Прорыв года" – Анет Сай

"Лучший блог" – TatarkaFM

"Лучший блогер" – Helen Yes

"Лучшая телеведущая" – Настя Годунова

"Лучший поющий блогер" – Helen Yes

"Лучший поющий блогер" – NECHAEV

"Лучшие подростковые вайны" – Лиза Анохина

"Лучший клип" – Лиза Анохина

"Лучшая песня" – Polina

Специальные гости: Better и Мишель Серова.

Все номинанты пели свои хиты, под которые танцевал весь зал. Певица, автор хитов "Пьяная любовь" - Polina исполнила песню "В шоколаде", певица Люся Чеботина выступила с песнями "Амнезия" и с песней "Безлимитная любовь", певица Мишель презентовала новый трек "Чувствую" , актриса, певица Настя Годунова выступила с песней "Посмотри в окно", победитель в номинации "Лучший поющий блогер" NECHAEV поразил всех своим талантом, великолепная Анет Сай выступила с песней "Дыши", "Блогер года" Helen Yes исполнила свои хиты "Танцуй со мною, Паш" и "Мыльные пузыри", замечательная Лиза Анохина зажгла с песней "Тут и там", также с песней "По барам" выступил несравненный Better.

Ответственными за атмосферу вечера стали актриса Екатерина Мадалинская и телеведущий Константин Кот. Соорганизатором премии выступила телеведущая и певица Настя Годунова, которая в рамках #Instars-Awards 2019 одержала победу в номинации "Лучшая телеведущая".

"Я рада, что мой труд оценили, и сегодня я в руках держу эту премию, как лучшая телеведущая. Это хороший стимул для дальнейшей работы. Прежде всего, я певица, поэтому я презентовала песню "Посмотри в окно" для гостей мероприятия", – отметила Анастасия Годунова, которая уже провела более 100 эфиров на телеканале.

Образ Анастасии Годуновой на #Instars-Awards 2019 создали стилист-имиджмейкер Дарья Яркая и muah-стилист Ирина Резнитская. "Я выбрала скорректировавший фигуру костюм природного цвета, под которым был топ золотистого оттенка, оттеняющий пшеничный цвет ее волос, а бежевые классические туфли-лодочки удлинили ноги. Все это сделало Настю Годунову более женственной", – поделилась деталями имиджмейкер Дарья Яркая.

В числе почетных гостей на премию были приглашены врач, пластический хирург Ирина Константинова​, которая приняла участие в церемонии награждения самых ярких деятелей Instagram, а также врач косметолог-дерматолог, трихолог, лазеротерапевт Вадим Чариков.

"Сейчас Instagram – это один из важных инструментов продвижения себя в любой сфере деятельности. Особенность ведения медицинского инстаграма заключается в том, что хирургам, например, необходимо получать письменное согласие каждой пациентки на публикацию. Также следует помнить, что если у врача есть желание публиковать что-то шокирующее для менее связанных с медициной людей, то необходимо вначале писать предупреждение, что данное видео или фото может содержать неприемлемый контент", – напоминает Ирина Константинова.

Вадим Чариков рассказал, на что обращают внимание люди, выбирающие врача и косметические процедуры. "Аудиторию привлекают фотографии работ и видео процедур. Это один из самых частых способов связи, зачастую общение с пациентами идет не через мессенджеры, а именно через директ в Instagram", – отметил он.

Партнерами мероприятия выступили Школа иностранных языков "Capital School Center", многопрофильная клиника​ premium-класса, оказывающая широкий спектр услуг в сфере эстетической хирургии и​ косметологии New Face Clinic​, Шоколадная фабрика "Волшебница", Дуриан Спа​, клиника "Доктор Эстетик" и стоматологическая клиника "Insmile", beauty studio Инны Морозовой, NetPrint.ru и компания "Астрель".



