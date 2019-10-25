Группа "Алиса" представит новый альбом

Пластинка была записана на средства, собранные при помощи краудфандинг-акции. И новые песни группы на виниле или CD получили лишь те поклонники творчества Константина Кинчева, которые внесли пожертвование.
В свободной продаже “Посолонь” на подобных носителях не появится, а значит он уже раритетный. Но найти свежие песни “Алисы” с этой пластинки уже можно на многих цифровых ресурсах. В результате акции музыкантам удалось собрать более 17 миллионов рублей. Коллектив сообщил, что ограниченное количество поклонников группы сможет попасть на саундчек перед московским концертом.