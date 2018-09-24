Молдо-российский экономический форум подвел итоги

В Кишиневе завершился Молдо-российский экономический форум "Новые горизонты сотрудничества" (МРЭФ) под эгидой президента Республики Молдова Игоря Додона. Его организатором выступил Российско-Молдавский экономический совет. Поддержку мероприятию оказали общественные организации "Деловая Россия" и "Опора России", Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей и Агентство стратегических инициатив. Основной задачей форума было привлечь в республику российские инвестиции и развить сотрудничество между двумя странами.

Главные события МРЭФ



Самые главные мероприятия – семь рабочих секций, пленарное заседание "Молдова зовет!" с участием президента Молдовы Игоря Додона, подписание восьми соглашений о сотрудничестве между российскими и молдавскими компаниями – прошли во второй день форума. Темы рабочих секций были посвящены наиболее актуальным вопросам российско-молдавского экономического сотрудничества: "Молдова: между Россией и Западом", "АПК: возможности и перспективы сотрудничества", "Развивая туризм", "Стратегические инициативы в России: опыт для Молдовы", "Промышленность. Особые экономические зоны", "Виноделие", Комфортная городская среда (Умный город). В ходе дискуссий участники МРЭФ обсуждали, какие политические решения необходимы в Молдове, чтобы создать благоприятные и безопасные условия для работы российских инвесторов, как республике стать мостом между европейскими и азиатскими рынками и в каких секторах экономики сотрудничество России и Молдовы будет наиболее эффективным.

В заключительный день форума гости и участники МРЭФ на деловом завтраке "Роль СМИ в развитии молдо-российских деловых отношений" обсуждали проблемы русскоязычных средств массовой информации в Молдове и возможности СМИ двух стран в освещении и продвижении молдо-российских отношений в информационном поле. По итогам встречи участники дискуссии признали, что у взаимоотношений Молдовы и России большое будущее, но оно осуществимо только в том случае, если политики республики пересмотрят отношение к своему восточному соседу, а Россия станет активнее работать с прессой.

Также в этот день участники форума посетили АТО Гагаузия, которая заключила меморандум с корпорацией "БЛ Групп" Георгия Бооса на сумму $120 млн., и завод SEBN MD по производству кабельно-проводниковой продукции для автомобилей в свободной экономической зоне в городе Орхее.

Помимо основной программы в рамках МРЭФ прошло большое количество встреч в формате b2b: бизнесмены обсуждали возможные совместные инвестиционные проекты и возможности их осуществления.

Главные спикеры и цитаты форума

Президент Республики Молдова Игорь Додон:

"На политическом уровне мы делаем все возможное, чтобы укреплять молдо-российское партнерство. Молдове нужна не просто стабильность и не просто рост экономики, а большой экономический прорыв. Необходимо вывести на новый уровень развития промышленный сектор, инфраструктуру. Для этого требуются очень крупные инвестиции"

"В течение ближайших двух-трех лет в экономику Молдовы нужно ежегодно инвестировать не менее $1 млрд. Только тогда нам удастся совершить прорыв в успешное экономическое и социальное будущее. В течение последних лет ежегодный приток прямых иностранных инвестиций составляет менее $170 млн."

"По данным Евразийского банка развития, общая сумма накопленных в Молдове прямых российских инвестиций равна $700 млн. – это всего 1% от прямых российских инвестиций, осуществленных в странах СНГ… Эти цифры говорят о том, что Молдова сегодня не входит в топ стран, привлекательных для российских инвесторов".

"Наши отношения со странами Европейского Союза строятся и развиваются на базе масштабного Соглашения об ассоциации. В то же время, после подписания этого соглашения мы стали терять доверие наших традиционных восточных партнеров. Мы будем дружить со всеми и на Западе, и на Востоке, но исходить из интересов Молдовы. <…> Я не хочу, чтобы Молдова дружила с ЕС и США против России, нам это не нужно. В последние годы, к сожалению, так было в Молдове. Проводили европейскую политику, но очень часто антироссийскую, из-за этого мы страдали"

Вице-премьер Правительства России Дмитрий Козак (из приветственного слова участникам МРЭФ):

"В России высоко ценят отношения с Республикой Молдова, опирающиеся на давние традиции дружбы, наращивание сотрудничества, в области экономики и других сферах, отвечает интересам обеих стран".

Сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и сопредседатель Молдо-Российского экономического совета Андрей Назаров:

"Президент сказал нам, что нужно выстроить с Молдовой долгосрочные дружеские и экономически выгодные взаимоотношения. Молдове уже сегодня необходимо запускать процесс по гармонизации законодательства согласно стандартам ЕАЭС. Парламент, правительство и в целом руководство республики должны уделить этому вопросу особое внимание. На это потребуется время. Тогда уже, по нашим оценкам, в Молдову может начать поступать около $1 млрд. российских инвестиций ежегодно. Также мы хотим, чтобы Республика продолжала усиливать свою интеграцию с Евросоюзом – для нас это является неоспоримым и уникальным конкурентным преимуществом, которого, в том числе, нет и у нашей страны, тем самым соединяя Европу и Азию".

"Если политическая ситуация в Молдавии стабилизируется, то молдавско-российский фонд развития может появиться уже в 2019 году, и его начальный капитал составит $500 млн."

"В начале десятилетия Россия была главным инвестором молдавской экономики. К 2013 году, по данным Международного валютного фонда, почти четверть от всех накопленных прямых инвестиций в республику, или почти 800 млн. долларов, приходилось на Россию. Сейчас Россия спустилась на пятую строчку среди главных инвесторов, хотя благодаря накопленному за прежние годы, мы по-прежнему лидируем. Никакая европейская страна не стала вкладывать в Молдову миллиарды долларов, воспользовавшись уходом России".

"Сейчас, инвесторы опасаются направлять сюда свои деньги. И, чтобы это произошло, нам нужны политические гарантии безопасности ведения бизнеса и сохранения инвестиций. Та риторика и те обещания, которые мы слышим от президента страны, предпринимателей устраивают, но сейчас нам нужно также понять, что Молдова нас зовет, в том числе и в лице правительства. Поэтому если такие гарантии будут даны бизнесу и российский бизнес зайдет в страну, Молдова уже в ближайшие пару лет закроет все свои экономические проблемы".

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов:

"Потенциал Молдовы очень большой, но для бизнеса очень важна позиция государства. Участников с российской стороны могло быть и в два-три раза больше, если бы они не задавали себе вопрос – Как там с политикой? Поддерживаются ли российские инвестиции? К сожалению, у нас пока однозначного ответа нет. Мы – бизнес – любим приставку "про": проРоссия, проЕвропа. Мы против слова "анти". Если хотя бы один российский предприниматель почувствует, что здесь "анти", то остальных будет очень сложно уговорить. Поэтому, если здесь будет "про все", в том числе и про Россию, а "анти-никого", это будет самая выгодная страна для инвестиций"

"Мы за присутствие высоких молдавских вин на нашем рынке, но поставки базового вина тоже необходимы, это огромный прибыльный бизнес. России также выгодны инвестиции в эту и другие отрасли. Потенциал Молдовы с точки зрения взаимоотношений с Россией очень высок"

"Здесь собрались представители очень широкого круга отраслей – сельское хозяйство, производство потребительских товаров, банки, туризм и многие другие, и все они заинтересованы в инвестициях. Мы говорим не о десятках, а о сотнях миллионов инвестиций, потому что все проекты, которые могут быть реализованы, очень значительные. И это не только торговые связи, что очень важно"

"Мы хотим услышать от Молдовы четкий месседж, что российский бизнес здесь "welcome" – его приветствуют, будут защищать его интересы и собственность, а также всячески помогать его развитию. Вот это мы хотим услышать"

"Молдова может служить мостом между Россией и ЕС, так как у Молдовы действуют свои соглашения о свободной торговле с ЕС"

"Сегодня был конкретный разговор о том, как развивать бизнес вместе. Говорили о многом, в том числе и о вине. Этой вашей продукции на нашем рынке нужна хорошая маркетинговая кампания"

"При СССР Молдавия занимала первое место среди союзных республик по объемам производства винных материалов, второе по табаку и третье по консервам и сахарному песку. Этот рынок сейчас потерян, но потенциал, имеющийся в Молдове для его возвращения, огромен. Главное, чтобы благоприятная политическая воля в этом направлении была неизменна"

Президент корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос:

"Для всех очевидно, что любой долгосрочный проект, особенно связанный с инвестициями, требует политической стабильности. Поэтому старт, сегодня был дан, но реализация проекта будет зависеть в значительной степени от самой республики".

Депутат Европейского Парламента (Великобритания) Натан Джилл:

"Мне очень странно, что молдавские политики, у которых есть полный суверенитет и автономия по управлению своей нацией, хотят свои полномочия передать избранным бюрократам из Брюсселя. Это в то время, когда одна из самых крупных экономик мира решает выйти из ЕС".

"США, Китай, Япония, которые не входят в ЕС, успешно торгуют с Европой. Молдова может так же. Единственные политики, которые имеют выгоды от ЕС – это политики ЕС, система устроена таким образом. Они будут вести переговоры не в пользу Молдавии. Я бы призвал жителей Молдавии задать себе вопрос: если ваши политики настаивают на вступлении в Евросоюз, кому это будет выгодно?"

"Вы хотите, чтобы бюрократы Брюсселя составляли для ваших фермеров программы, даже не ступая на вашу землю? Они будут решать, что хорошо для ваших людей. Вы должны будите выступать против России, и применять к ней санкции. Притом взамен ЕС не предоставит вам своих партнёров, как Россия"

"Ваши врачи, учителя, инженеры уедут в Лондон или Франкфурт – работать там официантами или уборщиками. С открытыми границами отток будет ещё более серьёзным. Нация – это её люди. Если вы теряете своё население, у вас нет будущего"

"Вы производите прекрасные вина, но вы думаете, что сможете конкурировать с Италией, Испанией? Нет, конечно, потому что в ЕС работает система протекционизма своих рынков. У молдавских фермеров уже возникают проблемы после подписания Соглашения об ассоциации, потому что французские фермеры не позволяют вашим выходить на их рынок".

Исполнительный директор "Восточного комитета германской экономики" Михаэль Хармс:

"Уже 60% молдавского экспорта идет в ЕС. В этом году ввоз увеличился почти на 40%. Но конечно я согласен с господином президентом, что это хорошая тенденция, но абсолютно недостаточная для развития молдавской экономики и повышения благосостояния граждан. Мы поддерживаем многовекторное развитие республики. Я думаю, что торговля с Российской Федерацией и странами ЕвразЭС — это очень позитивное развитие, потому что экономика – это не игра с нулевой суммой. Если кто-то выигрывает, это не значит, что другой автоматически теряет. Если пирог становится больше для всех, то выигрывают все. В интересах немецкого бизнеса поддерживать этот вектор развития".

"Подписание соглашения с ЕС – это было решение суверенного, независимого государства, но обращая внимание на те долгосрочные экономические и культурные связи, которые есть между РФ и Молдовой, наверное, включение России в самом начале в эти переговоры было бы более мудрым политическим решением. Но это уже лежит в прошлом"

"Самая главная задача молдавского бизнеса – диверсифицировать экспортные потоки. В этом плане тоже нужно развивать торговлю с РФ. Думаю, что, обращаясь к Евразийскому экономическому союзу, можно было бы подумать о заключении полноценного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Молдовой"

Президент "Опоры России" Александр Калинин:

"Российские бизнесмены готовы инвестировать, поскольку у многих здесь родственники и друзья, но все задаются вопросом, что будет после февраля, когда пройдут выборы в парламент Молдовы. Будет ли деловой климат благоприятным для российских инвесторов? Мы не требуем каких-то особых к себе отношений, но, если будет дружественность к российским инвестициям, то, конечно, люди будут интересоваться"

"Несмотря на то, что Россия в 2014 году ввела пошлины на товары из Молдовы, 98% молдавских яблок были проданы в Россию, и только 2% в страны Евросоюза".

"В прошлом году Молдову посетили 300 тысяч россиян, а Грузию – почти 2 миллиона. В среднем российский турист тратит за границей $500. Если в Республику Молдова приедут 2 миллиона российских туристов – они потратят здесь $1 миллиард долларов. То есть тот объем инвестиций, которые сейчас необходимы республике".

"Чтобы мы чувствовали, что наши права здесь (в Молдове) защищены, и вместе мы можем отсюда выходить как на европейский рынок – это 350 миллионов потребителей, так и на российский рынок – 140 миллионов потребителей. Через Россию, учитывая, что мы сейчас уделяем особое внимание снятию барьеров с торговли с Китаем (считаем его стратегическим партнером на многие годы), то через российские логистические комплексы, через российских партнеров Молдова может легко выходить и на китайский рынок"

"Теперь мы независимая страна в плане продуктов питания, чего мы не могли сказать буквально четыре года назад. У нас сдаются в эксплуатацию огромные промкомплексы, винодельческие предприятия. Те технологии, которыми сейчас владеет российский бизнес по переработке агропродукции, стали на голову выше. Мы готовы делиться с молдавскими партнерами технологиями, которые мы освоили"

Соглашения и меморандумы, подписанные на МРЭФ

На форуме российские и молдавские бизнесмены подписали восемь соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

Международная светотехническая корпорация "Боос Лайтинг Групп" Георгия Бооса заключила меморандум в АТО Гагаузия на строительство завода по производству осветительных приборов и реализации ряда социальных проектов, в том числе бесплатного обучения в России специалистов-светотехников, общей стоимостью $120 млн.

Челябинское ООО "Трактор" заключило меморандум с ИП "Гагауз Екатерина" (АТО Гагаузия). Российская фирма планирует создать в АТО сервисный центр для минитракторов марки "Уралец" и навесного оборудования на их базе. Инвестиции в проект не разглашаются.

Соглашение о сотрудничестве в сфере организации и проведения IX Международного фестиваля "ТЭФИ-Содружество" заключили Администрация Президента Республики Молдова и Фонд "Академия Российского телевидения". Со стороны Фонда соглашение подписывал лично президент "Академии Российского телевидения" Александр Акопов.

Соглашение по развитию агропромышленного комплекса Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" заключила с Ассоциацией производителей консервов "Speranţa-Con" и Ассоциацией производителей и экспортеров фруктов "Moldova-Fruct". В обоих случаях стороны объявили о намерении работать над формированием благоприятных экономических и правовых условий для развития малого и среднего предпринимательства Республики Молдова и России, содействовать осуществлению инвестиционных и инновационных проектов, а также проводить форумы и конференции. Со стороны "Опоры России" соглашение подписал президент организации Александр Калинин.

Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" и Национальная ассоциация въездного туризма Молдовы подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Стороны пообещали содействовать друг другу в создании совместных инвестпроектов и предприятий, а также продвижении товаров и услуг на внутренних рынках.

Соглашение о стратегическом партнерстве в целях развития гастрономического туризма в Республике Молдова и России заключили Ассоциация по содействию в развитии и продвижения культурно гастрономического туризма (Россия) и Национальная ассоциация сельского, экологического и культурного туризма Молдовы. В планах ассоциаций проводить совместные конференции и выставки для профессионалов отрасли, обмениваться мнениями и продвигать гастрономические маршруты на внутреннем и мировом туристских рынках.

Еще одно соглашение в сфере туризма подписали российская туристическая компания "Виэль сити центр" и Центр информирования и продвижения туризма Молдовы. Стороны намерены содействовать внедрению единой международной системы классификации отелей и туруслуг в Республике, восстановлению традиционных и открытию новых туристских маршрутов, расширению разнообразия видов группового и индивидуального туризма, подготовке профессиональных кадров.

Президент корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос сравнил подписание меморандума с открытием шлагбаума. По его словам, это намерение, но пока еще не реализация. Все бизнесмены, заключившие соглашения на форуме, акцентировали внимание на том, что для реализации этих проектов необходимо создать в республике законодательную базу, которая обезопасит российские инвестиции в молдавский бизнес.

Участники форума

Почётными гостями мероприятия стали депутат Парламента Греческой Республики Мария Антониоу и депутат Федерального Парламента ФРГ Зигберт Дрезе, а также депутат Европейского Парламента (Великобритания) Натан Джилл.

Модератором пленарного заседания "Молдова зовет!" стал президент телекомпании "ВИД" Александр Любимов.

Также среди VIP-гостей форума были президент "Академии Российского телевидения" Александр Акопов, член Генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", президент группы компаний "Zenden" Андрей Павлов, член Генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", гендиректор ООО "УК Горкунов" и другие высокопоставленные чиновники, и известные бизнесмены.

Итоги МРЭФ в цифрах и фактах

На форум съехалось 732 человека, из них 411 молдавских и 206 российских.

Мероприятие освещали 107 журналистов из 37 СМИ (19 молдавских, 16 российских, 2 иностранных).

61 спикер выступил на мероприятиях в рамках форума

Главная сделка форма – международная светотехническая корпорация "Боос Лайтинг Групп" Георгия Бооса заключила меморандум в АТО Гагаузия на строительство завода по производству осветительных приборов и реализации ряда социальных проектов, в том числе бесплатного обучения в России специалистов-светотехников, общей стоимостью $120 млн.

$250 млн. — общая сумма инвестиций в проекты, соглашения по которым были подписаны на МРЭФ

Уже в 2019 году при условии стабилизации политической ситуации в Молдавии может быть создан молдавско-российский фонд развития со стартовым капиталом $500 млн.





В следующем году МРЭФ пройдет в Москве.

На первом заседании Оргкомитета второго МРЭФ будет утверждена дата его проведения.