Московский Кредитный Банк изменил ставки по ипотеке

Московский Кредитный Банк объявил об изменениях в популярных программах ипотечного кредитования. Ставки были снижены по программам "Вторичный рынок" и "Ипотека на новостройку", сообщает портал Banki.ru.

По программе "Вторичный рынок" с обязательным страхованием предмета залога ставки снижены с 9,99—23% до 8,99—21,5% годовых. Кредит можно получить на покупку квартиры на вторичном рынке с условием внесения первоначального взноса от 20% стоимости жилья.

Ставки по программе "Ипотека на новостройку" были снижены до 9,5—17% годовых вместо 9,99—16,25% годовых (для аккредитованных новостроек) и 11,5—19% годовых (вместо 12—17% годовых) для прочих объектов. Например, в первый год действия кредитного договора ставка устанавливается на уровне 5,9—12,9% годовых, далее – 8,99—15,99% годовых (прежде – 6—13% и 9,99—16,99% годовых соответственно). Минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Финансирование по обеим ипотечным программам разрешено на сумму до 15 миллионов рублей сроком до 20 лет под залог приобретаемой или уже имеющейся в собственности недвижимости.

"В отличие от большинства других банков МКБ рассматривает заявки на ипотеку от заемщиков, достигших 18 лет, в качестве подтверждения дохода должна быть представлена справка по форме 2-НДФЛ или по форме банка за последние три месяца. Следует учитывать, что ставки установлены в закрытом диапазоне, без указания условий, влияющих на окончательный размер ставки. Максимальный размер ставки, который может быть установлен, очень высок для текущего состояния рынка ипотеки", – комментирует эксперт по кредитным продуктам Ирина Сафронова.

ПАО "Московский кредитный банк" – крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна "Россиум" Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.

На текущий момент мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев, контролирующий 50,52% через ООО "Концерн "Россиум". Европейский банк реконструкции и развития владеет долей в 4,01%. Сергей Кобозев через АО "УК "Регионфинансресурс" контролирует 9,99%. Сергей Судариков и Андрей Жуйков владеют пакетами в 9,09% и 1,60% соответственно через АО "ИК Регион", Николай Каторжнов – 5,55% через ООО "Концерн "Россиум", Борис Минц – 2,01% через НПФ "Будущее", Сергей Менжинский – 1,99% через ООО "Регион Траст". Оставшаяся часть акций банка распределена между миноритариями.

По данным Банки.ру, на 1 июля 2018 года нетто-активы банка — 2 004,73 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) – 255,95 млрд, кредитный портфель – 1 648,91 млрд, обязательства перед населением – 309,52 млрд.