Московский кредитный банк предложил новую линейку тарифов самоинкассации
Благодаря самоинкассации денежные средства клиента мгновенно зачисляются на расчетный счет, исключаются случаи нарушения лимитов по кассе, удобно контролировать объем выручки во всех торговых точках в режиме онлайн. Внесение средств через терминалы позволяет значительно снизить объем операционных затрат.
"Мы рады предложить гибкие условия для предпринимателей, вносящих наличные средства через терминалы. Тарифы доступны как новым, так и действующим клиентам в любом из более чем 6 000 терминалов в 29 регионах страны. Клиенту достаточно ввести короткий код и внести денежные средства, никаких дополнительных действий или корпоративных карт не нужно" – прокомментировал Александр Зуев, начальник Управления развития сегмента малого и среднего бизнеса Московского Кредитного банка.
Услуга ориентирована на сегмент малого и среднего бизнеса и предоставляется как новым, так и действующим клиентам банка.
"Для клиентов малого и среднего бизнеса мы максимально упростили процесс подключения к услуге. Самоинкассация подключается автоматически при подаче заявления на пакет обслуживания. Активация происходит дистанционно в системе "Ваш Банк Онлайн" — прокомментировала Людмила Манулычева, начальник Отдела развития комиссионных продуктов и пассивов Московского Кредитного банка.
Подробнее об услуге самоинкассации на сайте банка.
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