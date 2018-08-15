Московский кредитный банк предложил новую линейку тарифов самоинкассации

Новые формы пакетного обслуживания для клиентов МСБ дают возможность пользоваться услугой самоинкассации на выгодных условиях. Минимальный тариф составит всего 0,29% от суммы операции.

Благодаря самоинкассации денежные средства клиента мгновенно зачисляются на расчетный счет, исключаются случаи нарушения лимитов по кассе, удобно контролировать объем выручки во всех торговых точках в режиме онлайн. Внесение средств через терминалы позволяет значительно снизить объем операционных затрат.

"Мы рады предложить гибкие условия для предпринимателей, вносящих наличные средства через терминалы. Тарифы доступны как новым, так и действующим клиентам в любом из более чем 6 000 терминалов в 29 регионах страны. Клиенту достаточно ввести короткий код и внести денежные средства, никаких дополнительных действий или корпоративных карт не нужно" – прокомментировал Александр Зуев, начальник Управления развития сегмента малого и среднего бизнеса Московского Кредитного банка.

Услуга ориентирована на сегмент малого и среднего бизнеса и предоставляется как новым, так и действующим клиентам банка.

"Для клиентов малого и среднего бизнеса мы максимально упростили процесс подключения к услуге. Самоинкассация подключается автоматически при подаче заявления на пакет обслуживания. Активация происходит дистанционно в системе "Ваш Банк Онлайн" — прокомментировала Людмила Манулычева, начальник Отдела развития комиссионных продуктов и пассивов Московского Кредитного банка.

Подробнее об услуге самоинкассации на сайте банка.