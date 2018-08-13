Что посмотреть на фестивале "Мобилистика"

С 29 августа по 9 сентября в рамках Московского международного автомобильного салона в выставочном центре "Крокус Экспо" пройдет фестиваль инновационных технологий в сфере транспорта и логистики "Мобилистика’18".

Организаторами фестиваля выступят Эмин Агаларов, первый вице-президент Crocus Group, и Георг Редлхаммер, идеолог и автор концепции "Мобилистики".

Мероприятие такого формата состоится в Москве впервые: это не автошоу, хотя на нем и будут представлены новинки автомобильного рынка; не конференция отраслевых специалистов, хотя перспективы развития транспортной инфраструктуры будут обсуждать много и на самом высоком уровне; не форум инноваций, хотя студенты ведущих вузов страны продемонстрируют совместные разработки с автоконцернами.

Мы собрали несколько причин, почему стоит купить билет на это событие.

Узнать, каким станет твой город

Несколько лет назад считалось нормальным ловить попутку, а о приложении, которое определит время прибытия автобуса, никто и не мечтал. Сейчас у каждого второго установлен Uber или Gettaxi, а благодаря каршерингу стало возможным прокатиться за рулём любой, даже самой дорогой машины.

Транспортный сектор продолжает стремительно развиваться: на "Мобилистике" специалисты расскажут о том, когда нам ждать появления воздушного такси, о производстве городских беспилотников и о многом другом.

Концепт двухместного беспилотного транспорта для перевозки пассажиров между городами представит московская студия LADA Design и учащиеся трех вузов: Московский Политех, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица и университет прикладных наук Лахти (LAMK). При разработке проекта студенты учитывали основные тренды: идея коммуникации транспорта с участниками движения была реализована за счет проекционных экранов, световых дорожек и других интерактивных элементов.

Выпускница кафедры "Дизайн" Московского Политеха покажет проект городского электрического мотоцикла Lexus Kensaki. По мнению разработчика, электромотоцикл будут востребован в 2050 году, когда города будут перенаселены и у жителей будет потребность в компактном и экологичном средстве передвижения.

Компания Volgabus представит городской транспорт нового поколения: низкопольный электробус Ситиритм 12 ELF. Транспортное средство способно вместить до 90 человек. Время до полной зарядки батареи – всего 6 часов, запас хода с пассажирами и включенным климат-контролем – 200-220 км. Такого пробега достаточно, чтобы автобус отработал весь день на маршруте и вернулся в парк для ночной зарядки.

Понять, как заботиться об экологии, не превращаясь в пешехода

В экспозиции фестиваля можно будет увидеть различную электрическую технику – от самокатов и скутеров до электромобилей, причем не только взрослых, но и детских.

Jaguar Land Rover оборудует отдельную зону для детей: несколько узнаваемых моделей на электрозарядке будут адаптированы под самых маленьких посетителей "Мобилистики". У взрослых поклонников марки тоже будет веский повод посетить стенд: компания представит новый эектрический кроссовер Jaguar I-PACE. Высокий крутящий момент и энергоэффективность двигателей являются залогом динамики настоящего спорткара: I-PACE разгоняется до 100 км/ч всего за 4,8 секунды.

Работу машины обеспечивают два электромотора. Владельцы смогут поднять уровень заряда с нуля до 80%, потратив всего 40 минут, с помощью быстрой зарядки через 100-киловаттную точку. При домашней зарядке через AC-точку (7кВ) такой же результат потребует чуть более 10 часов, так что автомобиль можно подключить к сети на ночь и получить готовую к работе батарею уже утром.

Концерн BMW привезет на "Мобилистику" сверхтехнологичный кабриолет BMW i8 Roadster с интеллектуальной системой управления энергопотребления. Она координирует взаимодействие электродвигателя и батареи с двигателем внутреннего сгорания, что обеспечивает максимальную мощность при минимальном расходе топлива и энергии.

BMW позаботился и о техническом обслуживании нового автомобиля, разработав навигационные сервисы BMW ConnectedDrive. С помощью мобильного приложения можно не только найти оптимальный по энергозатратам путь, но и получить необходимую информацию о состоянии машины.

Автосалон "ЭлектроДрайв" продемонстрирует первый полностью электрический внедорожник Tesla – Model X 2017-2018.

А ROMANOV motors презентует легендарный внедорожник Hummer, разработчики которого отказались от бензинового двигателя в пользу электрического.

Увидеть новейшие модели машин

Часть экспонатов держат в секрете даже от организаторов. Например, Volgabus анонсировал презентацию автобуса высокой проходимости для перевозки людей и грузов в арктических условиях Arctic Bus. Сейчас он находится в производстве в единственном экземпляре.

Другие новинки уже известны – например, беспилотник MATRЁSHKA, который поражает не только своими возможностями, но и футуристическим дизайном.

Послушать кумира детства

Открывать фестиваль будет известный голливудский актер Стивен Сигал, который недавно был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений. Актер расскажет о развитии экономики и экологии в сферах транспорта и инфраструктуры.