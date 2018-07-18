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Пресс-релизы

6 идей для незабываемого лета

Фото: Пресс-служба
Лето — прекрасная, но короткая пора, и оттого мы ждем эти месяцы больше всего. Летом мы чувствуем жизнь острее, и нам особенно сильно хочется пробовать новое, увлекаться и любить. Мы подобрали для вас 6 идей для проведения досуга. Они помогут сделать летние дни незабываемыми. 
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Для тех, кто жаждет новых впечатлений, Lipton создал особенный, такой подходящий для солнечных дней, чай в пирамидках. Lipton Mint Chocolate придаст вам бодрости, а его особенный аромат, в котором прохладная мята деликатно оттеняется шоколадом, наполнит каждую чашку позитивной энергией и свежестью. Итак, какие открытия ждут вас именно этим летом?

  1. Растворитесь в пестрой толпе туристов, которые приехали в нашу страну. Приветливые мексиканцы и бразильцы, распевающие национальные гимны, подарят ощущение праздника и вам. Senhorita, como você está?
  2. Наверняка, все летние фестивали запланированы вами еще в марте, и билеты терпеливо ждут своего часа, примагниченные к холодильнику. Но если вы закрутились между домом, работой и любимыми курсами испанского, напоминаем. Например, в Москве каждые выходные, начиная с июня, проходят open-air фестивали на любой вкус. Гурманам стоит обратить внимание на ежегодный гастрофест Taste of Moscow, а тем, кто следит за мировой музыкальной сценой, – на Пикник "Афиши".
  3. Представьте, что вы турист в своем родном городе. Отыщите экскурсовода-краеведа, который знает много тайн и неочевидных фактов об известных вам улочках и площадях, и отправляйтесь на познавательную прогулку. Потом с наслаждением и умным видом будете рассказывать гостям города легенды и байки вековой давности.
  4. Летом всем хочется на море, а фотографии друзей в Instagram увеличивают эту тягу. При этом, кажется, во всех российских городах есть своя река или озеро, а значит есть навигация, и можно отправиться в речной круиз или небольшое плавание. Приготовьте вкусных сэндвичей, возьмите с собой любимый лимонад и хорошую компанию и наслаждайтесь попутным ветром!
  5. Встаньте утром в экстремально ранний час и отправляйтесь на фермерский рынок. Все самое вкусное и свежее ждет именно там! Кстати, домашнее варенье – недооцененный деликатес. Клубника, любовно закрытая в банки по бабушкиному рецепту, порадует вас однажды холодным зимним вечером.
  6. Летом открываются городские пляжи, которые с каждым годом становятся все более комфортными. К примеру, в Москве в Сокольниках каждое лето открывается THE БASSEЙН. Вода в бассейне теплая, персонал приветливый, еда вкусная. Идеальный семейный выходной в городе, лишь бы с погодой повезло.

Итак, вы готовы наслаждаться этим прекрасным, вдохновляющим летом. Не забывайте поддерживать настроение с помощью бодрящего ароматного чая Lipton, который заботливо сделан для вас в форме пирамидки – так вкус раскрывается полнее. В составе пирамидок  – чайные листья высокого качества и натуральные кусочки фруктов и ягод на любой вкус. Надо обязательно попробовать все вкусы, чтобы выбрать самый любимый, ведь чай Lipton в пирамидках буквально создан для тех, кто любит путешествовать и совершать открытия! Ищите новое в привычном, испытывайте позитивные эмоции и не стесняйтесь фантазировать!

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