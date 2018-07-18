6 идей для незабываемого лета

Лето —
прекрасная, но короткая пора, и оттого мы ждем эти месяцы больше всего. Летом
мы чувствуем жизнь острее, и нам особенно сильно хочется пробовать новое,
увлекаться и любить. Мы подобрали для вас 6 идей для проведения досуга. Они помогут
сделать летние дни незабываемыми.
Для тех, кто жаждет новых
впечатлений, Lipton создал особенный, такой подходящий для солнечных дней, чай в
пирамидках. Lipton Mint Chocolate придаст вам бодрости, а его особенный аромат, в котором
прохладная мята деликатно оттеняется шоколадом, наполнит каждую чашку
позитивной энергией и свежестью. Итак, какие открытия ждут вас именно этим
летом?
- Растворитесь в пестрой толпе туристов,
которые приехали в нашу страну. Приветливые мексиканцы и бразильцы, распевающие
национальные гимны, подарят ощущение праздника и вам. Senhorita, como você
está?
- Наверняка, все летние фестивали
запланированы вами еще в марте, и билеты терпеливо ждут своего часа,
примагниченные к холодильнику. Но если вы закрутились между домом, работой и
любимыми курсами испанского, напоминаем. Например, в Москве каждые выходные,
начиная с июня, проходят open-air фестивали
на любой вкус. Гурманам стоит обратить внимание на ежегодный гастрофест Taste of Moscow, а тем, кто следит за
мировой музыкальной сценой, – на Пикник "Афиши".
- Представьте, что вы турист в
своем родном городе. Отыщите экскурсовода-краеведа, который знает много тайн и
неочевидных фактов об известных вам улочках и площадях, и отправляйтесь на
познавательную прогулку. Потом с наслаждением и умным видом будете рассказывать
гостям города легенды и байки вековой давности.
- Летом всем хочется на море, а
фотографии друзей в Instagram увеличивают эту тягу. При этом, кажется, во всех российских
городах есть своя река или озеро, а значит есть навигация, и можно отправиться
в речной круиз или небольшое плавание. Приготовьте вкусных сэндвичей, возьмите
с собой любимый лимонад и хорошую компанию и наслаждайтесь попутным ветром!
- Встаньте утром в экстремально
ранний час и отправляйтесь на фермерский рынок. Все самое вкусное и свежее ждет
именно там! Кстати, домашнее варенье – недооцененный деликатес. Клубника,
любовно закрытая в банки по бабушкиному рецепту, порадует вас однажды холодным
зимним вечером.
- Летом открываются городские
пляжи, которые с каждым годом становятся все более комфортными. К примеру, в Москве
в Сокольниках каждое лето открывается THE БASSEЙН. Вода в бассейне теплая, персонал приветливый, еда
вкусная. Идеальный семейный выходной в городе, лишь бы с погодой повезло.
Итак, вы готовы наслаждаться этим
прекрасным, вдохновляющим летом. Не забывайте поддерживать настроение с помощью
бодрящего ароматного чая Lipton,
который заботливо сделан для вас в форме пирамидки – так вкус раскрывается
полнее. В составе пирамидок – чайные
листья высокого качества и натуральные кусочки фруктов и ягод на любой вкус.
Надо обязательно попробовать все вкусы, чтобы выбрать самый любимый, ведь чай Lipton в
пирамидках буквально создан для тех, кто любит путешествовать и совершать
открытия! Ищите новое в привычном, испытывайте позитивные эмоции и не
стесняйтесь фантазировать!