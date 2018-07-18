В Москве пройдет фестиваль истории "Времена и Эпохи"

С 10 до 22 августа Москва станет местом проведения зрелищного исторического фестиваля "Времена и Эпохи". В столице откроются 30 интерактивных площадок, программу на которых представят клубы исторической реконструкции из России и зарубежья. Они воссоздадут разные исторические периоды от каменного века до 1980-х годов с их бытом, костюмами, технологиями и искусством, разыграют исторические спектакли и проведут мастер-классы. Кроме того, на фестивале пройдет финал конкурса исторических проектов, участники которого соревнуются за 9 грантов по 1 000 000 рублей!

"Времена и Эпохи" – один из фестивалей цикла "Московские сезоны", мероприятия которого совершенно бесплатны для всех желающих. Время работы площадок – ежедневно с 11.00 до 21.00.

Фестиваль истории "Времена и Эпохи" пройдет в российской столице в восьмой раз. В прошлом году исторический праздник впервые стал общегородским, и в этом году он будет не менее масштабным! Гостей 30 площадок ждут увлекательные интерактивные программы с участием костюмированных персонажей – лекции и мастер-классы, выставки и турниры. Все это организуют с помощью ведущих клубов исторической реконструкции России и других стран!

На столичных бульварах растянутся захватывающие исторические маршруты. Площадка на Никитском бульваре представит быт начала XX век таким, каким мы знаем его по произведениям Антона Павловича Чехова. Здесь в рамках сценических и интерактивных уличных программ "оживут" персонажи его рассказов и пьес. На Тверском бульваре установят свои шатры армии Наполеона и Александра I времен Отечественной войны 1812 года с их полевой кухней и полковой кузницей. А площадка на Страстном бульваре расскажет о работе легендарного МУРа – московского уголовного розыска, в послевоенное время 1945-1953 годов.



В Камергерском переулке откроется Средневековый университет, гости которого познают тайны алхимии, разберутся в устройстве средневековых машин и познакомятся с открытиями Леонардо да Винчи.

В Новопушкинском сквере устроят удивительный интерактивный музей игрушек с игровыми зонами для мальчиков и девочек.

Посетители "Московского вокзала" на Профсоюзной улице познакомятся с бытом железнодорожников – кондуктора, машиниста, телеграфиста и других – в динамике, начиная с 50-х годов XIX века и до середины XX века!

Провести время так, как это делала молодежь эпохи "оттепели", гости фестиваля смогут на Тверской площади. На сцене будут читать популярные в то время стихи, а по вечерам – играть джаз, во дворе пройдут танцевальные вечеринки и интерактивные театрализованные представления, а в павильонах организуют выставки афиш, плакатов, фотографий и обложек журналов того времени.

На фестивале пройдет финал международного конкурса исторических проектов.

Вошедшие в шорт-лист проекты участников будут представлены на площади Революции, а 9 победителей конкурса получат по 1 миллиону рублей на их реализацию.

Фестиваль "Времена и Эпохи" проходит в столице уже в восьмой раз, и второй – в общегородском масштабе! В этом году исторический праздник охватит 30 площадок на 13 дней, с 10 по 22 августа. Ведущие клубы реконструкторов из России и зарубежья воссоздадут различные эпохи от каменного века до 1980-х годов и посоревнуются за 9 грантов по 1 млн рублей на реализацию исторических проектов.

В прошлом году на фестивале было представлено 12 эпох: Античность, Петровское время, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война и другие. Его гости смотрели турниры по фехтованию и исторические спектакли, находили археологические артефакты и пробовали блюда, приготовленные по старинным рецептам. Всего фестиваль посетили 5 000 000 человек.