Премия МУЗ-ТВ Шоу "Холостяк" Прямая линия с Путиным Дом-2 Эксклюзив

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Пресс-релизы

Второй сезон музыкального фестиваля Skypark Live! стартует в Сочи

Фото: Пресс-служба
Концерты лучших российских и зарубежных музыкантов пройдут в уникальном парке приключений на высоте 200 метров SKYPARK AJ HACKETT SOCHI. Летом 2017 года фестиваль посетили более 10 000 человек, в 2018-ом его площадка сможет принять еще больше гостей: проект расширит временные и жанровые границы и в новом сезоне представит глобально новый формат. С июня по сентябрь в Скайпарке на фоне роскошных закатов будут звучать джаз фолк, акустика и модная электроника. 
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В этом году программа фестиваля будет еще насыщенней. 11 июня пройдет первый концерт, участниками которого станут легенда отечественного джаза Сергей Манукян, джазовая певица Тамара Равен и Black Sea Band, дэнс-поп-группа Horja. Помимо музыкальной программы в этот день будет работать маркет от местных дизайнеров и ювелиров.

“Skypark Live! формирует новое культурное пространство в городе Сочи и становится площадкой для качественной музыки. Рядом с открытым местом для выступлений расположена лаунж-зона с видом на море и горы. Теперь наслаждаться природой на высоте, уникальной кухней и самыми горячими концертами лета можно одновременно – в сочинском Скайпарке”, – рассказал основатель концертного агентства Jazz Do It! Роберт Багдасаров.

Фото: Пресс-служба

Хэдлайнеры июня и июля этого года – Нино Катамадзе и Therr Maitz – лучший исполнитель 2015 года в российском iTunes и Apple Music и лучший российский проект по версии премии MTV Europe Music Awards.

Также гостей Skypark Live! ждут вечерние концерты наиболее интересных российских проектов, каждый из которых имеет особый стиль, узнаваемый саунд и отличную международную репутацию. В их числе “Хоронько-оркестр”, группа Саши Алмазовой Non cadenza, авторский проект известного композитора и саунд-продюсера Александра Князева Triangle Sun, а также легендарное трио из Петербурга “Биллис Бэнд”.

7-8 июля  SKYPARK AJ HACKETT SOCHI отметит свой День рождения. Среди специальных событий Лета-2018 – приезд основателя банджи-джампинга и главы компании AJ Hackett International Эй Джей Хаккетта! В программе вечера 7 июля – ночные банджи-прыжки и сеты диджея из Дании Be Svendsen, чьи медитативные путешествия в звуковом ландшафте покорили весь мир. “Отшельник, циркач, шаман и ковбой”, он изучает разные стили и музыкальные традиции и превращает свои живые выступления в гипнотические техно-шоу. 8 июля особая программа активностей развернется на всей территории парка, а завершит праздник выступление группы Guru Groove Foundation – яркого резидента фестивалей Пикник Афиши, Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest, Дикая Мята, Lady in Jazz.

Фестиваль Skypark Live! продлится до конца сентября.

О фестивале кратко:

Первый музыкальный фестиваль Skypark Live! состоялся летом 2017 года. С июня по сентябрь Музыкальная площадка Скайпарка каждую неделю принимала  лучших российских и зарубежных исполнителей, в том числе группы Ундервуд, Guru Groove Foundation, Billy’s Band, Triangle Sun. Гости фестиваля смогли увидеть театральные постановки и побывать на лекциях известных спикеров. Летом 2017 года фестиваль посетили более 10 000 человек.

Фото: Пресс-служба

SKYPARK AJ HACKETT SOCHI (www.skypark.ru) – самый современный и модный туристический объект на российской карте, сочетающий высокие технологии и уникальную природу Сочинского национального парка. Русско-новозеландский проект создан совместно c основателями банджи-джампинга компанией AJ Hackett International и стал первым в России парком приключений на высоте. Любителей острых ощущений здесь ждут самые захватывающие аттракционы, множество идей для массовых активностей и фантастические горные виды. Территория парка расположилась в живописном месте Ахштырского ущелья, в реликтовом лесу, где произрастают редкие виды растений.

JAZZ DO IT! (www.jazzdoit.org) - команда единомышленников, ищущих новые горизонты в создании концептуальных и неординарных мероприятий и проектов. С 2009 Jazz Do It! представляет своей аудитории сложный музыкальный ландшафт, продюсируя концерты лучших артистов импровизационной музыки по всему свету. Мы верим, что музыка является универсальным языком, который способен донести самые сложные и эмоциональные идеи в нашу повседневную жизнь.

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ПРЕСС-РЕЛИЗ
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