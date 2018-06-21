Гастрономический фестиваль "Гренадин": праздник вкуса и развлечений

В летние выходные 18-19 августа 2018 года в Москве в парке "Сокольники" стартует грандиозное событие – гастрономический фестиваль "Гренадин". Два праздничных дня на сцене Фестиваля будут выступать артисты и творческие коллективы. Множество конкурсов, мастер-классов и дегустаций заинтересуют москвичей и гостей столицы. Ожидается около 250 000 посетителей и 200 участников, которые порадуют гурманов всех возрастов и вкусовых предпочтений своими гастрономическими шедеврами. Ведущие кулинары и бармены поделятся секретами приготовления и подачи блюд и напитков.

В рамках фестиваля гости отметят праздник урожая, прогуливаясь на свежем воздухе, наполненном ароматом вкуснейшей еды. В атмосфере удивительных развлечений посетители смогут отведать гигантскую колбасу и медвежатину, мороженое, национальную выпечку, сыры, сладости, орехи, снеки, мед и, кроме того, еще много-много всего вкусного и необычного. Взрослым и малышам будет, чем полакомиться! А тем, кто мечтает о необычных путешествиях, представится возможным попробовать и полюбить "космическую" еду.

Гастрономический фестиваль "Гренадин" начнется с утренней зарядки для детей и взрослых. Костюмированное карнавальное шествие участников и посетителей фестиваля соберет зрителей к главной сцене праздника, где состоится официальная церемония открытия мероприятия. Для гостей выступят: лауреат "Утренней Звезды", победитель ТВ-проекта "Живой звук" на канале Россия Анна Артынюк, вокалист с диапазоном в четыре октавы Алан, певица Yasmin Rani, группа De Flor, DJ Анна Лока и многие другие.

На Фонтанной площади и прогулочных аллеях парка "Сокольники" разместятся точки питания производителей и продавцов гастрономической продукции различных кухонь мира, заботящихся о сохранении экологии на Земле. На территории фестиваля будут использоваться только многоразовые стаканчики. По мере передвижения, посетители смогут менять стаканы на свежие в любой точке с напитками или сдавать на точках капшеринга. По окончании прогулки можно будет вернуть потраченную сумму за стакан обратно или вовсе забрать его с собой на память о гастрономическом фестивале "Гренадин".