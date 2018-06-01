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Пресс-релизы

Лауреаты конкурса для СМИ "Герои пера" названы в Москве

Фото: Пресс-служба
Названы лауреаты конкурса для СМИ "Герои пера". Вручение наград состоялось в Москве 31 мая 2018 года. Премия проводится в рамках Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Герои нашего времени".
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В событии приняли участие член совета директоров "ЛокоТех" Алексей Белинский, президент Общенационального союза некоммерческих организаций Александр Айгистов, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, Заслуженная артистка России, балерина, главный хореограф департамента спорта и туризма Москвы, директор школы Олимпийского резерва №25 Инна Гинкевич, президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук, топ-менеджеры крупных компаний, общественные деятели, актеры театра и кино, музыканты и СМИ.

Фото: Пресс-служба

На мероприятии прошла презентация АНО Центр социальных проектов (ЦСП) "Быть человеком", учредителем которого является Алексей Белинский. ЦСП – независимая некоммерческая организация, с этого года оно будет заниматься проведением проектов "Герои нашего времени", "Герои пера" и других мероприятий с целью популяризации рабочих профессий, возрождения трудовых традиций, привлечения внимания к проблемам человечности и милосердия, а также формирования положительных моделей поведения человека в обществе.

ЦСП будет продвигать механизмы взаимодействия предприятий, общественных организаций и органов исполнительной власти в области повышения престижа рабочих специальностей.

Фото: Пресс-служба

Также на церемонии Алексей Белинский и Александр Айгистов подписали соглашение между ЦСП "Быть человеком" и Общенациональным союзом некоммерческих организаций. Документ подразумевает сотрудничество в сфере популяризации социальной ответственности бизнеса и гражданского общества и развития проекта "Гером нашего времени".

Фото: Пресс-служба

"Мне хочется, чтобы сегодняшняя Россия уважала труд и жизнь простого человека не меньше, чем в те времена. Наш проект нацелен именно на это - повышение престижа рабочей профессии. "Герои нашего времени" стал по-настоящему Всероссийским проектом. Но потенциал у него гораздо больше. Мы верим в то, что обществу нужны примеры, нужно добро и милосердие, сострадание и поддержка", отметил Алексей Белинский.

Победителями конкурса "Герои пера" стали: "ТВ-герой" (для телевизионных каналов) – ГТРК Смоленск (Смоленск), "На линии добра" (для интернет-порталов и информационных агентств)– Daily Storm (Симферополь), "Печать общества" (для редакций газет и журналов) – "Комсомольская правда-Самара" (Самара), "Героям – быть!" (за наибольшее число материалов любого формата) – ТК "Телемикс" (Уссурийск).

Фото: Пресс-служба

Также были вручены награды в специальных номинациях: "За социальное партнерство" (ИД "Гудок"), "Корпоративная пресса" (ПАО "Северсталь"), "Симпатия жюри" (ТК "Удмуртия").

Кульминацией мероприятия стал торжественный старт Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Герои нашего времени-2018". Прием заявок продлится до 31 августа 2018 года. Условия конкурса в ближайшее время будут опубликованы на сайте премии.   

Напомним, в шорт-лист "Героев пера" вошли 26 СМИ из 24 городов России. Всего на конкурсный отбор было прислано более 256 заявок от 58 СМИ. 

Цели проведения конкурса – пропаганда волонтерства, социальной ответственности и добрых поступков в обществе, популяризация активной гражданской позиции и рабочих профессий, воспитание подрастающего поколения. Мы хотим выявить лучшие СМИ России, пишущие на социальную тему.

Фото: Пресс-служба

Победители определялись по результатам двух этапов. На первом конкурсная комиссия сформировала шорт-лист. На втором голосовало жюри: директор департамента коммуникаций и информационной политики "ЛокоТех" Дарья Топильская, управляющий партнер ГК "ЛюдиPeople" Владимир Змеющенко, генеральный директор коммуникационной группы "Medialine" Лариса Рудакова, советник Управляющего делами Президента РФ Елена Крылова, эксперт в области деловых коммуникаций и связей с общественностью, главный редактор журнала "Пресс-служба" и основатель конкурса "Пресс-служба года" Тимур Асланов, главный редактор портала "Мел" Надежда Папудогло, топ-блогер Сергей Доля.

 "Герои нашего времени" – Всероссийский проект в области социальной ответственности, посвященный простым людям, их поступкам, совершенным однажды и спасшим жизни других людей, или ежедневным подвигам, длиной в целую жизнь. Его цели – поднятие статуса рабочих специальностей в нашей стране, популяризация волонтерского движения, великодушных и самоотверженных поступков в обществе.
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