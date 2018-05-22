Лауреаты премии "Лучшие в РОССИИ \Best.ru" – 2017. Блок "Компания Года"

Определены победители ежегодной национальной премии "Лучшие в РОССИИ\ Best.ru" 2017 в блоке "Компания Года".



С 20 по 27 апреля 2018 года походило голосование Экспертного совета в блоке Best.ru/Компания года 2017. Выбор лауреатов происходил на основании рэнкингов, подготовленных партнером премии РА "Эксперт РА".

Методика, применяемая Агентством, содержит описание всех ключевых количественных и качественных показателей деятельности компаний, определяющих выбор номинантов на премию, способы их анализа и интерпретации, а также правила определения итогового шорт-листа претендентов, исходя из ключевых показателей в динамике.

Методика РА "Эксперт РА" предусматривает системный подход к осуществлению процесса отбора номинантов, а также обеспечивает релевантность результатов применения методики на основе статистических данных.

Награждение лауреатов Премии пройдет 6 июня 2018 года на площадке Дома Союзов, зал Октябрьский (улица Большая Дмитровка, 1)

В программе презентации Компаний, Проектов и Персон 2017. Это не просто мероприятие, это интеллектуальное-награждение, что означает, мы хотим не просто услышать имена лауреатов, но и прикоснуться к истокам успеха, понять, что легло в его основу.

Также, что самое важное хотим услышать – рекомендации экспертов как меньше работать впустую, как больше зарабатывать, получить мощную мотивацию и завести новые знакомства и так далее.

Лауреаты блока Компания года 2017

Банк АО "Тинькофф Банк" Страховая компания ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" НПФ НПФ "Сбербанка" ТЭК ПАО "НК "Роснефть" Электроэнергетика ПАО "РусГидро" Энергосбытовая компания АО "НЭСК" Строительство ПАО "Группа Компаний ПИК" Металлургия ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Машиностроение Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус Транспорт ПАО "Аэрофлот" Химическая и нефтехимическая промышленность ПАО "ФосАгро" Пищевая промышленность Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия Розничная торговля X5 Retail Group Агропромышленный комплекс ООО "АПХ "МИРАТОРГ" Информационные технологии Группа компаний ЛАНИТ



