Лауреаты премии "Лучшие в РОССИИ \Best.ru" – 2017. Блок "Компания Года"
С 20 по 27 апреля 2018 года походило голосование Экспертного совета в блоке Best.ru/Компания года 2017. Выбор лауреатов происходил на основании рэнкингов, подготовленных партнером премии РА "Эксперт РА".
Методика, применяемая Агентством, содержит описание всех ключевых количественных и качественных показателей деятельности компаний, определяющих выбор номинантов на премию, способы их анализа и интерпретации, а также правила определения итогового шорт-листа претендентов, исходя из ключевых показателей в динамике.
Методика РА "Эксперт РА" предусматривает системный подход к осуществлению процесса отбора номинантов, а также обеспечивает релевантность результатов применения методики на основе статистических данных.
Награждение лауреатов Премии пройдет 6 июня 2018 года на площадке Дома Союзов, зал Октябрьский (улица Большая Дмитровка, 1)
В программе презентации Компаний, Проектов и Персон 2017. Это не просто мероприятие, это интеллектуальное-награждение, что означает, мы хотим не просто услышать имена лауреатов, но и прикоснуться к истокам успеха, понять, что легло в его основу.
Также, что самое важное хотим услышать – рекомендации экспертов как меньше работать впустую, как больше зарабатывать, получить мощную мотивацию и завести новые знакомства и так далее.
Лауреаты блока Компания года 2017
|
Банк
|
АО "Тинькофф Банк"
|
Страховая компания
|
ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь"
|
НПФ
|
НПФ "Сбербанка"
|
ТЭК
|
ПАО "НК "Роснефть"
|
Электроэнергетика
|
ПАО "РусГидро"
|
Энергосбытовая компания
|
АО "НЭСК"
|
Строительство
|
ПАО "Группа Компаний ПИК"
|
Металлургия
|
ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
|
Машиностроение
|
Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус
|
Транспорт
|
ПАО "Аэрофлот"
|
Химическая и нефтехимическая промышленность
|
ПАО "ФосАгро"
|
Пищевая промышленность
|
Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия
|
Розничная торговля
|
X5 Retail Group
|
Агропромышленный комплекс
|
ООО "АПХ "МИРАТОРГ"
|
Информационные технологии
|
Группа компаний ЛАНИТ
Продукты из новой коллекции гарантируют глубокое увлажнение и мастхэв-уход
В этом году мероприятие посвящается русскому балету
На аэродроме Конаково завершился стартовый этап Кубка мира по вертолетным гонкам в дисциплинах "Слалом" и "Развозка грузов"
Появилась новая информация о влюбленных
Президент рассказал в фильме о путче 1991-го
Балерина перепутала стриптиз-клуб и праздник для малышей
Флоранс впервые после смерти любимого супруга дала интервью