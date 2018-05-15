В клубе AdrenalinStadium состоится грандиозное шоу для подростков

В преддверии летних каникул – 27 мая 2018 года – состоится новая вечеринка от создателей проекта #KidsParty – яркое, заряжающее энергией шоу для подростков в одном из самых модных концертных залов Москвы.

Главной героиней вечеринки станет Катя Адушкина – популярный среди подростков и, пожалуй, самый позитивный видеоблогер Рунета, участница одной из самых известных танцевальных команд России. Катя, известная миллионам YouTube-пользователей и часто называемая самым успешным блогером-подростком России, недавно выпустила клип на песню "Лимонад", который набрал 6 000 000 просмотров за первые две недели после выхода.

На предстоящем мега модном шоу Катя Адушкина представит свои песни и, как всегда, порадует зрителей зажигательными хореографическими номерами. Вместе с Катей на дискотеку придут ее друзья – знаковые медиаперсоны, кумиры современных подростков.

В ПРОГРАММЕ:

· Песни и зажигательные танцевальные номера от Кати Адушкиной

· Танцевальный проект ZHIVAGOFLASHMOB

· DJ LOONA

· Лазерно-световое шоу

· Танцевальный мастер-класс от Кати Адушкиной

· Стильные ведущие

· Самая актуальная музыка

· Известные участники социальной сети Musical.ly

· Фотосессия с Катей Адушкиной для победителей конкурсов.

· Конкурсы и розыгрыши призов.

#KidsParty – это принципиально новый формат развлечений для школьников, праздник, который Ваши дети будут ждать и долго обсуждать, дискотека с элементами шоу и интерактивами, все самое модное и любимое современными подростками. #KidsParty дает школьникам 9 – 16 лет возможность быть в тренде и отлично провести время, пообщаться на настоящей клубной вечеринке, стать звездами танцпола и быть в центре внимания сверстников.

DJ Loona и, уже полюбившиеся нашим гостям, ведущие никому не дадут остаться в стороне. На наших дискотеках танцуют и участвуют в интерактивах даже самые стеснительные гости. #KidsParty – социально значимое мероприятие, обеспечивающие подрастающему поколению возможность для общения, отдыха и реализации своих интересов в безопасной и позитивной обстановке.



