В клубе AdrenalinStadium состоится грандиозное шоу для подростков
Главной героиней вечеринки станет Катя Адушкина – популярный среди подростков и, пожалуй, самый позитивный видеоблогер Рунета, участница одной из самых известных танцевальных команд России. Катя, известная миллионам YouTube-пользователей и часто называемая самым успешным блогером-подростком России, недавно выпустила клип на песню "Лимонад", который набрал 6 000 000 просмотров за первые две недели после выхода.
На предстоящем мега модном шоу Катя Адушкина представит свои песни и, как всегда, порадует зрителей зажигательными хореографическими номерами. Вместе с Катей на дискотеку придут ее друзья – знаковые медиаперсоны, кумиры современных подростков.
В ПРОГРАММЕ:
· Песни и зажигательные танцевальные номера от Кати Адушкиной
· Танцевальный проект ZHIVAGOFLASHMOB
· DJ LOONA
· Лазерно-световое шоу
· Танцевальный мастер-класс от Кати Адушкиной
· Стильные ведущие
· Самая актуальная музыка
· Известные участники социальной сети Musical.ly
· Фотосессия с Катей Адушкиной для победителей конкурсов.
· Конкурсы и розыгрыши призов.
#KidsParty – это принципиально новый формат развлечений для школьников, праздник, который Ваши дети будут ждать и долго обсуждать, дискотека с элементами шоу и интерактивами, все самое модное и любимое современными подростками. #KidsParty дает школьникам 9 – 16 лет возможность быть в тренде и отлично провести время, пообщаться на настоящей клубной вечеринке, стать звездами танцпола и быть в центре внимания сверстников.
DJ Loona и, уже полюбившиеся нашим гостям, ведущие никому не дадут остаться в стороне. На наших дискотеках танцуют и участвуют в интерактивах даже самые стеснительные гости. #KidsParty – социально значимое мероприятие, обеспечивающие подрастающему поколению возможность для общения, отдыха и реализации своих интересов в безопасной и позитивной обстановке.
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