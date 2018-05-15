XIII интернет-конференция СПИК пройдет в Санкт-Петербурге
СПИК в цифрах: два дня обмена опытом и знаниями, пять потоков выступлений, 250 диджитал-экспертов, 3000 участников, 20 часов общения и знакомств.
Программа
Программа формируется с учетом тенденций и трендов 2018 года. Только актуальные методики и инструменты, много практических кейсов и прогнозов на будущее.
Секции модерируют ведущие эксперты рынка:
● Сергей Плуготаренко (РАЭК)
● Алексей Довжиков (eLama.ru/CyberLIT)
● Влад Титов (Лаборатория Комьюнити)
● Артем Кудрявцев (Great)
● Владимир Завертайлов (Сибирикс)
● Родион Скрябин (Лайфхакер)
● Светлана Демина (Email Show / Zigmund Smile)
● И другие
Спикеры выступят с докладами в ключевых темах отрасли.
Про PR в интернете:
● Сергей Стукалов, Билайн
● Иван Макаров, РБК
● Сергей Томилов, Одноклассники
● Таня Иванова, Hello Blogger
Про контекст и SEO:
● Илья Сидоров и Анна Потанина, Google
● Елена Першина и Михаил Дрокин, Яндекс
● Тимофей Квачев, TRINET.Group
Про SMM и мессенджеры:
● Руслан Северинов, SMM ДодоПицца
● Феликс Зинатуллин, Церебро Таргет
● Кирилл Воробьев, Viber
● Юлия Лазарева, ВКонтакте
Про email-маркетинг, контент и нативную рекламу:
● Михаил Калашников, FunCubator, экс-Sports.ru
● Алексей Пономарь, Лайфхакер
● Ксения Рабинович, приложение "Кошелек"
Будут секции по ecommerce, мобильным технологиям, журналистике, аналитике, цифровой грамотности, практикам ICO, разработке маркетинговых стратегий. Выбирайте самые актуальные для вас выступления и следите за формированием программы на сайте.
Выставка
Оба дня на конференции будет работать выставка ведущих IT-сервисов и услуг для бизнеса. Участники смогут получить консультации, задать вопросы и узнать о новейших продуктах. Пакеты участника заменит технология Paperless, а бейдж станет доступом к нужной информации. Презентацию и инструкции от партнеров можно будет получить на стенде в одно касание. Просто, быстро и экологично.
В официальном приложении СПИК можно искать партнеров по интересам и сферам работы, обмениваться сообщениями и назначать встречи. А также смотреть расписание докладов и получать важные push-уведомления, чтобы быть в курсе всего самого интересного.
В первый день конференции пройдет традиционная вечеринка. Именно на after-party случаются самые приятные знакомства, начинается продуктивное и продолжительное сотрудничество.
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