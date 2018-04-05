Юрий Грымов поставил бестселлер "О дивный новый мир"

Впервые на русской сцене – всемирно известный бестселлер Олдоса Хаксли "О дивный новый мир" в постановке режиссера Юрия Грымова с успехом идет в театре "Модерн"



Антиутопия Хаксли была написана 1930-х годах еще до Первой Мировой войны в период великой депрессии в США. Спустя годы "О дивный новый мир" стал культовым произведением, потому что предсказания автора начали неумолимо сбываться в будущем.

С каждым днем а нашем обществе все острее встает вопрос, к чему приведет повальная увлеченность социальными медиа, свобода отношений, и умаление достоинств семейных ценностей, реален ли мир без ярких чувств и эмоций и так ли важно быть идеальным в глазах окружающих?

Футуристические, масштабные декорации, уникальный свет и звук, заслуженные артисты Анна Каменкова, Игорь Яцко и вся труппа театра "МОДЕРН".

Ближайший показ 14 апреля в 19:00.