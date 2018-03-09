Группа компаний "АРКС" приступила к остеклению пешеходных переходов на Калужском шоссе

"В настоящий момент полностью завершены бетонные работы, и мы приступили к остеклению фасадов четырех надземных пешеходных переходов через Калужское шоссе в районе поселка Князево, поселка Десна, СТ Ракитки и в районе 34-го километра магистрали, – отмечает директор по строительству ИФСК "АРКС" Алексей Кандеев.



Напомним, проектом второго этапа реконструкции Калужского шоссе предусмотрено строительство 8-ми надземных и 3-х подземных пешеходных переходов. В настоящее время активно ведутся работы по монтажу металлоконструкций надземных пешеходных переходов в районе Луговой улицы и поселка Заречный.

На надземных пешеходных переходах в районе р. Десна и 36-го километра завершены бетонные работы, ведется подготовка к монтажу и остеклению фасадов. На всех подземных пешеходных переходах полностью выполнены бетонные работы.

Открытие объектов позволит организовать бессветофорное движение автотранспорта по магистрали и обеспечит доступность для пешеходов находящихся здесь социальных объектов.

Группа компаний "АРКС" ведет работы в рамках контракта с государственным заказчиком – Департаментом строительства города Москвы.

Группа компаний "АРКС" – один из лидеров строительного рынка Московского региона. Основные направления деятельности Группы – сооружение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, возведение жилых и коммерческих зданий, инвестиции в строительство.

В числе крупнейших объектов Группы – реконструкция Каширского шоссе, Юго-Западная водопроводная станция, транспортная развязка МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы, реконструкция Дмитровского шоссе, строительство комплекса зданий Московского медико-стоматологического университета, Молодогвардейская транспортная развязка. В Группе работает около 6000 человек, используется более 600 единиц техники. Портфель заказов Группы составляет около 100 миллиардов рублей.