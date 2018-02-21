Смонтированы балки пролетных строений эстакады на пересечении Ленинградского шоссе и ЦКАД
"Мы завершили возведение всех пяти опор и полностью выполнили монтаж 24-х балок пролетных строений эстакады, которая является частью левоповоротного съезда с ЦКАД на Ленинградку в сторону Санкт-Петербурга. В ближайшее время приступим к бетонированию швов объединения пролетных строений",– отмечает генеральный директор ООО "МОИСС" Владимир Ильясов.
Напомним, ЦКАД на пятом участке в основном проходит по трассе первой бетонки. Дорога будет расширена до четырех полос – по две в каждую сторону. На ряде участков магистраль пойдет в обход населенных пунктов. Всего проект предусматривает строительство 8 мостов, 12 путепроводов и 6 эстакад, 4 надземных и одного подземного пешеходных переходов.
На участке будут обустроены развязки на пересечении с автодорогами М-1 "Беларусь", Волоколамским шоссе, Пятницким шоссе и трассой М-10 "Россия". В декабре 2017 года была пущена первая ласточка ЦКАД – обход Звенигорода.
Строительство пятого пускового комплекса ЦКАД ведется по заказу Государственной компании "Автодор". Генеральным подрядчиком строительства является ООО "Кольцевая магистраль", основным исполнителем работ – ООО "Мособлинжспецстрой" ("МОИСС"). Обе компании входят в Группу компаний "АРКС".
Группа компаний "АРКС" – один из лидеров строительного рынка Московского региона. Основные направления деятельности Группы – сооружение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, возведение жилых и коммерческих зданий, инвестиции в строительство. В числе крупнейших объектов Группы – реконструкция Каширского шоссе, Юго-Западная водопроводная станция, транспортная развязка МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы,реконструкция Дмитровского шоссе, строительство комплекса зданий Московского Медико-стоматологического Университета, Молодогвардейская транспортная развязка.
В Группе работает около 6000 человек, используется более 600 единиц техники. Портфель заказов Группы составляет более 100 миллиардов рублей.
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