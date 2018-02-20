Выставка "Атмосфера творчества" откроется на Тишинке в конце марта
"Атмосфера Творчества" открыта всем направлениям и стилям рукоделия. На выставке будут представлены работы в техниках пэчворк, декупаж, лэмпворк, скрапбукинг и квиллинг, кружево и изделия из бисера. Посетители смогут приобрести эксклюзивные предметы интерьеры, дизайнерскую одежду, украшения, сувениры и игрушки на любой вкус, а также наборы для творчества и мебельную фурнитуру.
Для желающих погрузиться в мир творчества и попробовать себя в разных видах хендмейда будет организована специальная площадка. Увлекательные мастер-классы, конкурсы и шоу рассчитаны как на взрослых, так и на детей, при этом большинство мероприятий планируется провести бесплатно.
Новинка и изюминка весеннего праздника рукоделия – спецпроект "Мода в интерьере 2018 года. Обои, рисунки и дизайн тропических растений в интерьере". Ознакомившись с экспозицией, посетители узнают, какие тренды будут актуальны в текущем году и какие мотивы, оттенки и фактуры станут особенно популярными. Акцент будет сделан на экзотических решениях в интерьере и особенностях "тропического" стиля.
"Мы с удовольствием отмечаем, что число посетителей и участников выставки постоянно растет. К нам приезжают мастера не только из России, но и из Украины, – говорит организатор мероприятия Елена Мурадова, – Мы уверены, что весенняя "Атмосфера творчества" порадует наших гостей разнообразием, позволит им сделать приятные покупки и подарит множество интересных встреч и ярких впечатлений!"
Программа мероприятий:
• Торжественное открытие выставки
• Традиционные "Атмосферные посиделки"
• Использование различных сюжетов в интерьере
• Мастер-классы от декораторов и художников
• Более 50 творческих мастер-классов каждый день
• Кулинарные мастер-классы
• Конкурсы, розыгрыши и подарки для гостей выставки
• Книгообмен в формате bookcrossing
• Товары для рукоделия и хобби от 200 участников
• Интерактивные шоу
Стоимость посещения: от 150 руб., многодетные семьи и дети до 14 лет – бесплатно.
Счастливые часы: 30 марта с 17-00
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