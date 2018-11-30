Москва представила новые возможности для туристов из Испании на IBTM World 2018

Москва – это крупнейший деловой центр России и стран СНГ. Она занимает первое место среди активно развивающихся мегаполисов мира. Правительство Москвы на протяжении последних лет уделяет особое внимание развитию туристской инфраструктуры, продвижению современного конкурентоспособного продукта как на внутреннем, так и международном рынках.
Ежегодно наблюдается рост туристов, прибывающих в Москву. В 2017 году в Москву было совершено 21,6 млн туристских прибытий, а по итогам 2018 ожидается увеличение туристского потока как минимум на 10%.
Москва – крупнейший мировой культурный центр. В период новогодних праздников на площадках столицы проходит фестиваль "Путешествие в Рождество" с участием музыкантов и артистов, когда город превращается в настоящий праздник. Гости могут посмотреть постановки театров России и Европы на сказочных сценах, угоститься новогодними лакомствами, участвовать в уличных спектаклях, поучаствовать в одном из мастер-классов.
Треть Москвы составляет лесопарковая зона. Так, в 2017 году в самом центре столицы начал свою работу парк "Зарядье", который, по версии журнала Time, включен в список лучших мест мира 2018 года.
Сегодня в Москве функционирует 1 646 классифицированных средств размещения: гостиниц, отелей и хостелов. Широко развита транспортная инфраструктура – турист может выбрать удобный для него способ передвижения. В общественных местах работает бесплатный Wi-Fi.
В Москве работает специальная услуга PASSCITY, которая позволяет бесплатно посещать музеи, выставки, кино, рестораны, спортивные центры и свободно пользоваться общественным транспортом.
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