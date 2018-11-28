В Москве прошла премьера благотворительного фильма "Бабочка"

23 ноября 2018 года в Большом зале Дома Кино состоялась премьера социально-благотворительного фильма "Бабочка". Эта история о зарождении новой жизни, любви, об абортах и появлении детей с особенностями развития. В фильме главной героине предстоит сделать сложный выбор.

В этот вечер было по-настоящему тепло, шумно. Более тысячи человек приехали на премьеру фильма, чтобы увидеть все своим глазами.

На премьеру фильма было приглашено очень много детей с особенностями развития и их родители. Все с радостью приняли приглашения. На премьеру гости ехали с разных городов России: Омска, Новосибирска, Красноярска, Сочи и других.

На мероприятии появился Николай Басков, который затмил всех своим присутствием. Он улыбался, давал интервью в котором говорил о важности появления детей на свет, делал акцент на необходимости сохранять семьи, не только для появления в них новой жизни, но и поддержания ребенка во всех его начинаниях. Также, он рассказывал о том, как познакомился с Михаилом Комлевым, создателем картины, и о их дружбе на протяжении многих лет. Николай рассказывал о совместных проектах и планах на будущее.

Премьеру также посетили Катя Лель, Владимир Левкин, экстрасенсы Лиля Хегай, Диларам Сапаров, Елена Люлякова и многие другие известные актеры и шоумены страны.

Зал был переполнен невероятными эмоциями счастья, доброты, любви и ожиданиями приятных встреч и беседы о детях. На сцене появилась Наталия Гулькина, которая была ведущей вечера, она поднимала достаточно серьезные темы о здоровье и воспитании детей в семье, и о важности проведения мероприятий как о детях, так и для детей.

На вечере исполнили свои песни Елизавета Качурак – победительница проекта "Голос Дети" и Валерия Адлейба - победительница проекта "Ты супер".

Зал тепло встречал всех, кто выходил на сцену рассказать о проекте и важности поддержания детей с особенностями развития. Затем выступил Николай Басков, он практически "зажег" зал своим невероятным голосом. Николай не только спел несколько своих песен, но и шутил, не забывая о детях присутствующих в зале. В частности, Басков сказал: "Очень важно делать такие социальные фильмы. Они затрагивают и пробуждают в человеке самые важные чувства – это любовь к детям и ответственность за свои поступки. Ведь пока мы толерантны друг к другу, пока мы направляем свое внимание на других людей, и оказываем им посильную помощь, мы называемся хорошими и правильными людьми."

После того, как Михаил Комлев представил съемочную группу и рассказал о своих впечатлениях, он поделился своими планами о съемках нового фильма о людях болеющих онкологическими заболеваниями. Это будет уже полнометражная картина. Режиссёр призывал всех быть вместе даже в самые трудные минуты жизни. Он говорил, как это важно, ведь это может случится абсолютно с каждым человеком не зависимо от цвета кожи, вероисповедания и того, где человек родился.

"Сегодня картина готовится к международным фестивалям, и уже в скором времени отправится в свои первые страны. Пожелайте нам удачи и будьте с нами. Любите себя, любите своих детей и любите эту жизнь. Я искренне благодарен всем, кто пришел поддержать нас: Николаю Баскову, Наталье Ибадин, Кате Лель, Ольге Тумайкиной, Наталье Гулькиной. И огромное спасибо актерам, которые снялись в картине: Елене Захаровой, Сергею Горобченко, Женне Эпле, Ольге Тумайкиной, Эвелине Блёденс. А также отдельная благодарность Дому Кино, и лично Цукановой Елене Сергеевне", – сказал в своей речи после показа фильма Михаил Комлев.