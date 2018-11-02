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Пресс-релизы

Галерея Классической Фотографии представляет выставку Алекса Перрэ "Перекрестки миров"

Фото: Пресс-служба
С 7 ноября 2018 по 13 января 2019 в Галерее Классической Фотографии пройдет выставка работ восходящей звезды французской фотографии Алекса Перрэ (Alex Perret). В Большом зале галереи будет представлено несколько серий работ, созданных автором с 2011 по 2018 годы. Из колоссального объема материала автор отобрал 70 лучших снимков, которые и представит на суд зрителей.
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Перрэ родился во Франции и всерьез занялся фотографией после окончания университета Париж Эст-Кретей, уехав в Аргентину. Впитывая энергетику мест, куда его забрасывала судьба, автор расширял прежде всего собственные визуальные горизонты – Иерусалим, Португалия, Колумбия, Индия, Ближний Восток, Россия: необычные географические сочетания рождали такие же необычные идеи проектов. Казалось бы между странами, которые привлекли внимание автора, лежит целая пропасть в плане различий климата, состава населения, устоев повседневной жизни и культурных традиций. Тем не менее автору удалось разглядеть в этих зачастую конфликтующих друг с другом мирах нечто общее, объединяющее всех людей вне зависимости от уровня достатка, языка общения, национальной и религиозной принадлежности. Этим критерием обобщения оказались простые человеческие эмоции, свойственные всем представителям человеческого рода за гранью любых социальных, экономических или конфессиональных ярлыков.

Фото: Пресс-служба

"Фотография для меня это жизненная позиция, – утверждает автор, – я невероятно субъективен и пристрастен в визуальных высказываниях. В своих работах я пытаюсь повторить открывшиеся мне эмоции и показать, что помимо различий мы, люди, все немного одинаковы".

Фото: Пресс-служба

Каждая из его работ – это в своем роде перекресток, где происходит столкновение реальностей различного социального и культурного свойства. Отдельный индивид, группа или же более общая мировоззренческая парадигма в этом отношении представляет интерес лишь в сравнении с другими альтернативами, то есть как часть глобального пространства ноосферы.

"Действующие лица произведений Перрэ – не только люди на снимках, но также и окружающая их среда, насыщенная причудливыми деталями и яркими красками. Герои Пэррэ – это не только обитатели культурных перекрестков, но и среда столкновения противоположных миров, которая формирует столь необычные примеры культурного симбиоза. Более того, именно этот симбиоз обуславливает гибкий характер метода Перрэ, где хрестоматийные приемы и новые представления формируют гибридную целостность художественной формы", – отмечает историк фотографии Артем Логинов. 

Фото: Пресс-служба

Социальная интрига проекта остается открытой, позволяя зрителю самостоятельно домысливать, каким может оказаться финал остановленного фотографией действия. Тем не менее автор не скрывает своего оптимизма по поводу вероятного разрешения затронутой им проблемы.

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