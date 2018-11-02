Костя Дзю выпустил энергетик

31 октября в "Азбуке вкуса Лотте Плаза" Константин Цзю представил принципиально новый энергетический напиток Gladio Energy Drink.

Мероприятие, которое, в том числе, почтили своим присутствием Екатерина Стриженова, Эвелина Бледанс, Мария Кожевникова, Дмитрий Дибров, Анастасия Стоцкая, Анжелика Агурбаш, Константин Андрикопулос, Анастасия Спиридонова, получилось настолько теплым и неформальным, что его скорее можно было сравнить с дружескими посиделками. Основной тон задавал, конечно же, легендарный Костя Цзю, за регламент отвечал ведущий Антон Зорькин.

В программе вечера гостям предлагалось приобщиться к шедеврам гастрономии, причем не только в качестве дегустаторов, но и в качестве зрителей великолепного кулинарного шоу. Под руководством шеф-повара охотничьего ресторана Cacciatore Виталия Тихонова звезды, среди которых были Екатерина Макарова, Анфиса Чехова, Надежда Ангарская, Алексей Лемар и Даниил Федоров, приготовили два вида тартара из мяса и рыбы, хумус, краба с домашним соусом песто и конину со смородиновым соусом.

Но "гвоздем программы" был новый энергетический напиток. Gladio Energy Drink – напиток с характером. Его девиз – особый, ни на что не похожий, вкус и только натуральные ингредиенты. Никакой химии! Никакого копирования и подражания. И это гарантирует лично Костя Цзю и его "Академия спорта". В состав Gladio Energy Drink входит натуральный сахарный сироп (необходимая организму глюкоза), кофеин, апельсиновый сок, микс витаминов, имбирь и перец. Рецептура рассчитана, основываясь на научных исследованиях. Гости продегустировали новый энергетик, и он не оставил равнодушным никого, в том числе представителей СМИ и популярных блогеров.

Завершился вечер раздачей автографов от прославленного боксера – он подписал боксерские перчатки от "Академии спорта Кости Цзю" для своих друзей и коллег.