Natura Siberica выпустила коллекцию селективных ароматов

Российский бренд натуральной и органической косметики на основе сибирских растений впервые представляет лимитированную коллекцию из четырех парфюмов, посвященных Сибири. Ароматы появятся в фирменных магазинах Natura Siberica в начале октября 2017 года.

Natura Siberica представляет парфюмерную коллекцию из четырех уникальных ароматов и приглашает отправиться в неповторимое, иногда опасное, иногда волнительное, но всегда завораживающее, путешествие в Сибирь, где свои непохожие друг на друга истории поведают ароматы.

Парфюмерные мастера с более чем 30-летним опытом из самого центра Прованса – Граса, окруженного бескрайними цветущими полями, создали специально для Natura Siberica четыре аромата, вдохновленные многоликой и далекой Сибирью. Они использовали редкие компоненты со всего света, чтобы передать всё разнообразие и неповторимость сибирского края.

Флакон каждого аромата заключен в настоящую книгу со старинными иллюстрациями и описаниями диковинных цветов и растений Сибири. Флакон подобен самой Сибири: простой и понятный снаружи он хранит в себе удивительный и непознанный мир, полный соблазнов и тайн, доступных лишь избранным.

DANSE DU SHAMAN ("Танец шамана"), 100 ml

Завораживающий и манящий, как всё неизведанное, таинственный и опасный, как шаманский танец, теплый амброво-ладанный аромат DANSE DU SHAMAN от Natura Siberica с нотами бергамота, элемии и гваякового дерева рисует в воображении черное звёздное небо, треск поленьев в костре и опасность, которая притаилась за многовековым деревом.

При соприкосновении аромата с кожей слышны нотки сибирской сосны и дыма от шаманского костра. Сладковато-терпкий шлейф пачули, амбры и ладана обезоруживает своей мужественностью, находящей истинный соблазн в силе. Аккорды атласского кедра пробуждают дикое природное начало в каждом и обещают, что DANSE DU SHAMAN никого не оставит равнодушным.

NUIT EN SIBeRIE ("Ночь в Сибири"), 100 ml

Порой кажется, что некоторые мужчины обладают поистине нечеловеческой, магической привлекательностью. И это притяжение можно сравнить лишь с тем, как притягивают трепетную лань лапы дикого зверя в ночном сибирском лесу. Но кто знает, в чем истинный секрет такой привлекательности? Возможно, ответ кроется в таинственных ароматах ночи, которые заставляют окончательно потерять голову.

Сильный и напористый древесно-пряный мужской аромат NUIT EN SIBÉRIE от Natura Siberica влюбляет с первых нот: бергамот, танжерин и кардамон обращают на себя внимание и увлекают, розовый перец и можжевельник намекают, что под суровой личиной ночного соблазнителя скрывается нежное и ранимое сердце. Аккорды тувинского артыша и элемии вводят в транс, а ноты ладана, пачули и ветивера окончательно обезоруживают и одновременно дарят уверенность, в страстности объятий нового таинственного возлюбленного.

SIBeRIE MON AMOUR ("Сибирь, любовь моя"), 100 ml

Любовь, дарующая легкость и наполняющая силами, как глоток чистого звенящего воздуха в сибирском лесу, как лучи солнца, пробивающиеся сквозь сосновые лапы. Свежий пряно-перечный аромат унисекс SIBÉRIE MON AMOUR от Natura Siberica дарит то самое ощущение легкой влюбленности.

Ноты лимонника, белой полыни и перца бодрят, волнуют и освежают, дикая мята и розмарин дарят гармонию и невероятное ощущение свободы, как будто за спиной выросли крылья и прямо сейчас можно воспарить над бескрайним зеленым морем сибирского леса. Финальные аккорды мускуса и амбры придают ощущение уверенности, которое возможно лишь при взаимной любви. А Сибирь, бесспорно, всегда отвечает взаимностью.

SAFRAN DE SIBeRIE ("Сибирский шафран"), 100 ml

Французские мастера парфюмерного искусства, вдохновленные драгоценным шафраном, который ценится на вес золота, создали ни в чем не уступающий ему аналог в виде женского аромата SAFRAN DE SIBÉRIE от Natura Siberica.

Сибирские цветы дарят свою красоту миру в крайне суровых условиях, поэтому за их видимой нежностью скрывается стойкий сибирский характер. Так и SAFRAN DE SIBÉRIE – среди мягких и сладковатых нот арктической розы и пиона скрывает терпкие и сложные аккорды бергамота и розового перца, как загадочная и обольстительная красотка, интригует нотами мускуса, жасмина и ветивера, а затем неожиданно отрезвляет от внезапно нахлынувших чувств аккордами кипариса и пачули. Кокетство, облаченное в аромат.



