Natura Siberica выпустила коллекцию селективных ароматов

Умерла Наталья Юнникова Дело краснодарских людоедов Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Вторник 26 сентября
Лента новостей
17:15
Для стартовых домов по программе реновации подобрано 210 площадок
17:06
Собянин взялся за индексацию льгот для пенсионеров
16:56
В Великобритании умерла известная актриса
16:50
Невеста Тимати выставила округлившийся живот
16:44
В Госдуме обсудили социальные приоритеты бюджета
16:22
Главный секрет McDonald's
16:19
Волкер признал Украину русофобским государством
16:18
Родных пособников фашистов наградили на Украине
16:15
Кончаловский назвал решившуюся на отчаянный поступок Высоцкую клоуном
16:09
В СИЗО "Лефортово" проведут горячую воду
15:49
От 11-летнего сына скрывают смерть Юнниковой
15:48
Мама Собчак: Я в столовой ни разу не ела
15:26
Взрыв посеял панику в лондонском метро
15:26
Друг Юнниковой шокирован ее гибелью
15:23
О чем врут капиталисты
15:17
Причиной гибели российского генерала назвали предательство
15:01
Венгрия закрыла Украине путь в Европу
14:57
Вирус поможет сохранить стройность
14:38
Молодая жена ждет ребенка от Михаила Трухина
14:37
Сомнолог предупредил человечество о новой эпидемии
14:37
В Зеленограде поезд сбил девочку-подростка
14:35
Причиной смерти Юнниковой могла стать страшная болезнь
14:23
Какую музыку любят психопаты
14:17
Первые участники программы реновации переедут в 12 готовых домов
14:09
Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева
13:57
Актриса Наталья Юнникова умерла в реанимации
13:53
Вежливый канадец уговорил медведей уйти со двора (видео)
13:48
Обнаженный Воробьев показал девушку в постели
13:46
В 20% офисных кружек обнаружили фекалии
13:41
Отец рассказал о странном детстве Димы-людоеда
13:40
Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
13:28
Меланья Трамп стремительно лысеет
13:22
В Новоспасском монастыре установили 16-тонный колокол
12:46
Россиянам повысят зарплаты
12:45
Раскрыт организатор "телефонного терроризма" в России
12:45
Сенсационное фото постаревшей звезды "Дома-2" Мая Абрикосова
12:28
Жена Порошенко устроила показуху из дня рождения мужа
12:27
Под Москвой на зебре насмерть сбили пешехода
12:10
Бывшая жена Тарасова неожиданно защитила Бузову
12:08
БДСМ признают сексуальной нормой
12:07
Москвич-эксгибиционист напал на школьницу
12:04
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
12:01
На Украине похвалили боевиков "ИГ"
11:56
Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова
11:55
Интернет-банк для МСБ переходит на новый уровень
11:47
Момент гибели автоинспектора в центре Москвы попал на видео
11:30
Найден способ улучшить вкус вина
11:27
Путана выкатила Борисову астрономический счет
11:24
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
11:22
Стала известна личность богатого покровителя юной Липницкой
11:19
Меркель поставила ЕС на грань развала
11:11
Российских туристов жестоко избили сотрудники отеля в Турции
10:59
Как обустроить камин в городской квартире
10:58
Старушка отдала мошенникам миллион рублей из-за "войны с Украиной"
10:53
Cамые высокооплачиваемые профессии в России
10:32
Медведев вычеркнул Михалкова из списка
10:14
Названа причина грядущего конца света
10:08
Украинская актриса раскрыла секреты съемок в порно
09:58
Квартиру безработной москвички обокрали на 1,7 млн рублей
09:55
Смертельная инъекция актрисы Алены Бабенко
09:42
Mercedes насмерть сбил полицейского на Новом Арбате
09:30
Человеческий секс назвали лучшим
09:28
Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу
09:26
Джон Маккейн: Врачи не верят в мое выздоровление
08:51
Порошенко пригрозил Москве из-за "голубых касок"
08:46
В Минобороны вычислили "наследника" Васильевой
08:40
Москву встревожил выпуск в США учебника о войне с Россией
08:33
Родившая Савичева вернулась в Россию
08:04
На востоке Москвы иномарка насмерть сбила лося
22:05
Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына
22:01
Кубанские людоеды потрясли Россию
21:56
Москвичка получила штраф в 320 тысяч за неправильную парковку
21:26
Порошенко растоптал Конституцию Украины
21:23
Мать Степанова уличили во лжи у Шепелева
21:06
Под Тулой собака покусала девочке лицо
20:57
Как живут краснодарские каннибалы (видео)
20:44
Сеть возмутил сериал "Физрук" на фасаде Большого театра
20:33
Солдат спас тонувшего щенка с помощью массажа (видео)
20:17
Муж пропавшей Наумовой сделал заявление на шоу Малахова
20:06
Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
19:44
Трагедия жизни кубанских людоедов
19:21
На московских рынках произойдет обвал цен
19:08
Промсвязьбанк Московский марафон собрал десятки тысяч участников
18:52
Ученые предостерегли от пьянства в студенчестве
18:28
На востоке Москвы из-за строительства ограничат движение
18:03
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
17:57
ФАС назвала сроки отмены национального роуминга
17:52
Преображение Москвы: как "Моя улица" изменила столицу
17:38
Украина готовит России новую подлость
17:29
Ксению Собчак трудно узнать
17:27
Госдума обеспечит беспрепятственное развитие цифровой экономики
17:25
Знаменитый блогер умер в прямом эфире от укуса змеи
17:17
В Петербурге женщина отсудила 50 тысяч за царапины на пианино
16:59
Поклонская позаботилась о "послушном" Порошенко
16:54
Нумерологи уточнили дату конца света
16:48
Банкира в Самаре отравили с инсценировкой
16:45
Известный актер упал с моста и погиб
16:37
Что толкает людей на любовь втроем
16:16
Почему обездвиженный Караченцов постоянно плачет
16:09
Светикова родила и показала второго ребенка
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Возмущенная Поплавская набросилась на оголившуюся Бузову
Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына
Почему обездвиженный Караченцов постоянно плачет
Краснодарские людоеды делали из жертв консервы
Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу
Съевшую 30 человек Наташу-медсестру признали вменяемой
Пресс-релизы

Natura Siberica выпустила коллекцию селективных ароматов

Фото: Пресс-служба
Российский бренд натуральной и органической косметики на основе сибирских растений впервые представляет лимитированную коллекцию из четырех парфюмов, посвященных Сибири. Ароматы появятся в фирменных магазинах Natura Siberica в начале октября 2017 года.
прочитано 710 раз

Natura Siberica представляет парфюмерную коллекцию из четырех уникальных ароматов и приглашает отправиться в неповторимое, иногда опасное, иногда волнительное, но всегда завораживающее, путешествие в Сибирь, где свои непохожие друг на друга истории поведают ароматы.

Парфюмерные мастера с более чем 30-летним опытом из самого центра Прованса – Граса, окруженного бескрайними цветущими полями, создали специально для Natura Siberica четыре аромата, вдохновленные многоликой и далекой Сибирью. Они использовали редкие компоненты со всего света, чтобы передать всё разнообразие и неповторимость сибирского края.

Флакон каждого аромата заключен в настоящую книгу со старинными иллюстрациями и описаниями диковинных цветов и растений Сибири. Флакон подобен самой Сибири: простой и понятный снаружи он хранит в себе удивительный и непознанный мир, полный соблазнов и тайн, доступных лишь избранным.

DANSE DU SHAMAN ("Танец шамана"), 100 ml

Завораживающий и манящий, как всё неизведанное, таинственный и опасный, как шаманский танец, теплый амброво-ладанный аромат DANSE DU SHAMAN от Natura Siberica с нотами бергамота, элемии и гваякового дерева рисует в воображении черное звёздное небо, треск поленьев в костре и опасность, которая притаилась за многовековым деревом.

Фото: Пресс-служба

При соприкосновении аромата с кожей слышны нотки сибирской сосны и дыма от шаманского костра. Сладковато-терпкий шлейф пачули, амбры и ладана обезоруживает своей мужественностью, находящей истинный соблазн в силе. Аккорды атласского кедра пробуждают дикое природное начало в каждом и обещают, что DANSE DU SHAMAN никого не оставит равнодушным.

NUIT EN SIBeRIE ("Ночь в Сибири"), 100 ml

Порой кажется, что некоторые мужчины обладают поистине нечеловеческой, магической привлекательностью. И это притяжение можно сравнить лишь с тем, как притягивают трепетную лань лапы дикого зверя в ночном сибирском лесу. Но кто знает, в чем истинный секрет такой привлекательности? Возможно, ответ кроется в таинственных ароматах ночи, которые заставляют окончательно потерять голову.

Фото: Пресс-служба

Сильный и напористый древесно-пряный мужской аромат NUIT EN SIBÉRIE от Natura Siberica влюбляет с первых нот: бергамот, танжерин и кардамон обращают на себя внимание и увлекают, розовый перец и можжевельник намекают, что под суровой личиной ночного соблазнителя скрывается нежное и ранимое сердце. Аккорды тувинского артыша и элемии вводят в транс, а ноты ладана, пачули и ветивера окончательно обезоруживают и одновременно дарят уверенность, в страстности объятий нового таинственного возлюбленного.

SIBeRIE MON AMOUR ("Сибирь, любовь моя"), 100 ml

Любовь, дарующая легкость и наполняющая силами, как глоток чистого звенящего воздуха в сибирском лесу, как лучи солнца, пробивающиеся сквозь сосновые лапы. Свежий пряно-перечный аромат унисекс SIBÉRIE MON AMOUR от Natura Siberica дарит то самое ощущение легкой влюбленности.

Фото: Пресс-служба

Ноты лимонника, белой полыни и перца бодрят, волнуют и освежают, дикая мята и розмарин дарят гармонию и невероятное ощущение свободы, как будто за спиной выросли крылья и прямо сейчас можно воспарить над бескрайним зеленым морем сибирского леса. Финальные аккорды мускуса и амбры придают ощущение уверенности, которое возможно лишь при взаимной любви. А Сибирь, бесспорно, всегда отвечает взаимностью.

SAFRAN DE SIBeRIE ("Сибирский шафран"), 100 ml

Французские мастера парфюмерного искусства, вдохновленные драгоценным шафраном, который ценится на вес золота, создали ни в чем не уступающий ему аналог в виде женского аромата SAFRAN DE SIBÉRIE от Natura Siberica.

Фото: Пресс-служба

Сибирские цветы дарят свою красоту миру в крайне суровых условиях, поэтому за их видимой нежностью скрывается стойкий сибирский характер. Так и SAFRAN DE SIBÉRIE – среди мягких и сладковатых нот арктической розы и пиона скрывает терпкие и сложные аккорды бергамота и розового перца, как загадочная и обольстительная красотка, интригует нотами мускуса, жасмина и ветивера, а затем неожиданно отрезвляет от внезапно нахлынувших чувств аккордами кипариса и пачули. Кокетство, облаченное в аромат.


26 сентября 2017, 16:59
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 сентября 2017
просмотры: 123

Бизнесмены готовы к двухдневной "Трансформации"

Спикеры поделятся секретами успешного бизнеса

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 сентября 2017
просмотры: 123

В Царицыно прошел ежегодный Большой Екатерининский Бал

Светское мероприятие состоялось в залах Большого царицынского дворца

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 сентября 2017
просмотры: 123

Театр "Русская песня" готовит подарок Москве

Зрители окажутся полноправными участниками музыкально-хореографического действия

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 сентября 2017
просмотры: 123

Шоу трех роялей Bel Suono снова в Москве

После нескольких аншлагов в Доме Музыки и Большом Зале Консерватории Bel Suono берет новую высоту

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 сентября 2017
просмотры: 123

Промышленники России собираются в Москву на II Межрегиональный промышленный Форум

18 октября 2017 года в Москве состоится II Межрегиональный промышленный Форум

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 сентября 2017
просмотры: 123

НАШИ футболисты сразятся за суперкубок

Российским спортсменам предстоит сразиться на поле с радиослушателями

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 сентября 2017
просмотры: 123

В Сколково обсудили безопасность детей

Эксперты рассказали как защитить ребенка от физической и психологической травмы

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 сентября 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет премьера циркового шоу-мюзикла "Маленький Принц"

Книга, переведенная на 250 языков, обретет новое воплощение

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 сентября 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет конференция "Социальные инновации: определяем будущее"

Гостям представят последние мировые тренды развития социальных инноваций

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 сентября 2017
просмотры: 123

Легендарный дядя Дживан выступит с сольным концертом снова в Москве

мастер дудука выступит в Московском Международном Доме музыки

567

загрузить ещё

Политика

Волкер признал Украину русофобским государством
Меркель поставила ЕС на грань развала
Порошенко пригрозил Москве из-за "голубых касок"
Москву встревожил выпуск в США учебника о войне с Россией

Шоу-бизнес

Оставшаяся без ролей Юнникова работала продавцом
Невеста Тимати выставила округлившийся живот
Кончаловский назвал решившуюся на отчаянный поступок Высоцкую клоуном
От 11-летнего сына скрывают смерть Юнниковой

Проишествия

Раскрыт организатор "телефонного терроризма" в России
Момент гибели автоинспектора в центре Москвы попал на видео
Российских туристов жестоко избили сотрудники отеля в Турции
В Минобороны вычислили "наследника" Васильевой

Lifestyle

Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
Сеть возмутил сериал "Физрук" на фасаде Большого театра
Михалков обругал современных зрителей за нарциссизм
Шоу-бизнес

Народ соболезнует оставшейся без сына актрисе из сериала "Ольга"

Сегодня, 25 сентября, наследнику артистки исполнилось бы 27 лет
Шоу-бизнес

Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу

Зрители возмущены действиями ведущей
Шоу-бизнес

Смертельная инъекция актрисы Алены Бабенко

Популярная артистка всерьез "подсела"
Происшествия

Раскрыт организатор "телефонного терроризма" в России

Кто стоит за анонимными звонками

Гороскоп

Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
Совет на выходные
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей

Фоторепортажи

Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова
Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
Запашный целуется со львом

Спорт

На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку

Регионы

Краснодарские людоеды могли давать мясо для ресторанов
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
Съевшую 30 человек Наташу-медсестру признали вменяемой
Техник пытался спасти умирающую в Приморском океанариуме белуху
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru