Бизнесмены готовы к двухдневной "Трансформации"
Мэр Москвы, Сергей Собянин откроет форум, где выступят более 30 известных спикеров в области упаковки, трафика, продаж и автоматизации поделятся своим опытом. Предстоит двухдневная работа в режиме "non stop".
Участники получат современные технологии создания регламентов для оптимизации бизнес-процессов, а также инструменты для повышения личной эффективности.
В "Олимпийском", на сцене крупнейшей площадки столицы, выступят спикеры, которые являются действующими и самыми заметными бизнесменами страны:
Оскар Хартманн (Генеральный директор и основатель KupiVIP.ru, СarPrice)
Ицхак Пинтосевич (Эксперт в системном развитии личности и бизнеса)
Дмитрий Портнягин (Предприниматель, автор видеоблога “Трансформатор”)
Алексей Воронин (Бизнесмен, создатель и ведущий бизнес-курса "Миллиард за миллион")
Евгений Гаврилин (основатель краудфандинговой платформы BOOMSTARTER), и еще ТОП-10 экспертов России в области упаковки продукта, автоматизации процессов, систематизации и увеличения продаж. Они представят новые подходы ведения и развития бизнеса.
Бесплатный бизнес-марафон нон-стоп, 2 дня подряд, с 10 утра до 10 вечера, без перерывов на кофе-брейки и обеды. Организаторы советуют брать с собой еду и воду, потому что уйти из зала вы не сможете. Вход бесплатный. Требуется регистрация.
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