Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопровод в деревне Новоселки Зарайского района
Построенный программный объект дает возможность подключения к газу домов более 350 местных жителей. "В Зарайском районе до 2025 года будут построены газопроводы еще в пять населенных пунктах: поселке Апонитищи, деревнях Иванчиково, Саблино, Чернево, Овечкино", – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
О газификации населенных пунктов по программе "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.
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