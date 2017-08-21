Второй джазовый фестиваль Skolkovo Jazz Science обнародовал свою программу

26 августа в Инновационном центре "Сколково" пройдет Второй джазовый фестиваль Skolkovo Jazz Science. На весь день територия "Сколково" погрузится в атмосферу эксперимента и творчества.

На двух сценах фестиваля – "Classic Stage" и "Young Blood Stage", выступят 10 музыкальных коллективов и артистов, некоторые из которых посетят Россию впервые.

Ключевым событием Skolkovo Jazz Science станет выступление специальных гостей фестиваля – британского музыканта Azekel, записавшего композиции с Massive Attack и Gorillaz, а также пятикратного номинанта премии Grammy, артиста Steinway – пианиста Кристиана Сандса (США) со своим трио.

Постоянный хедлайнер фестиваля – Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана представит совместную программу с вокалисткой Ярославой Симоновой. В лайнапе этого года на Skolkovo Jazz Science выступления джазовых коллективов "Маримба плюс" и "Число Пи", акапельного трио Jukebox Trio, Яны Блиндер, ярких представителей московской электронной музыки – певицы Jekka и диджея Антона Маскелиаде, а также Московского Камерного Оркестра "Musica Viva" и пианиста Юрия Фаворина.

"Я очень рад сыграть вместе с замечательным коллективом "Musica viva" мой любимый фортепианный концерт – 1-й концерт Шостаковича. Смелая, даже дерзкая музыка молодого на момент написания сочинения композитора вдохновляет и полностью отвечает духу места, его связи с творческими поисками и открытиями",- поделился перед фестивалем Юрий Фаворин.

Елена Зеленцова, вице-президент фонда "Сколково" о концепции научной программы: "…Фестивали не только развлекают публику, но и развивают города. И Фестиваль Skolkovo Jazz Science – яркий пример того, как музыка и наука становятся драйверами городского развития. Публика, которая приезжает к нам в Сколково послушать джаз, приобщиться к новым технологиям, узнать что такое Сколково – это увлечённые, яркие, заинтересованные люди. Их энергия, творчество и вовлечённость формирует особую атмосферу, которая становится визитной карточкой Skolkovo Jazz Science".

Одна из особенностей Skolkovo Jazz Science – 2017 и его главная отличительная черта – сочетание музыкальной программы двух сцен с открытыми дискуссиями мировых экспертов в области науки и технологий – от космоса и нейробиологии до будущего культуры и медиа. Дискуссия пройдет на двух площадках фестиваля – "Classic Stage" и "Young Blood Stage", а также в лектории. В рамках научной программы гости Skolkovo Jazz Science смогут посетить дискуссии с участием доктора наук по физиологии и теории языка, члена-корреспондента РАО Татьяны Черниговской и литературоведа, литературного критика, публициста, телеведущего и писателя Александра Архангельского.

Традиционно фестиваль в "Сколково" подготовил обширную интеллектуальную программу для всей семьи. Индивидуальные и командные головоломки, тактические игры, интерактивная площадка с деревянным конструктором, гигантские шахматы, научный буфет, лаборатория звука, экспозиция artscience-объектов, звуковые путешествия, – все это ждет взрослых и юных гостей Skolkovo Jazz Science – пространства для эксперимента и импровизации.

В коллаборации с фестивалем науки WOW!HOW? на Skolkovo Jazz Science будут созданы интерактивные зоны и арт-объекты, визуализирующие идею синергии музыки и науки. Каждый гость сможет принять участие в открытых экспериментах в реальном времени.

Билеты на фестиваль Skolkovo Jazz Science можно приобрести онлайн.

Skolkovo Jazz Science – второй музыкальный open-air фестиваль на территории инновационного центра "Сколково", который состоится 26 августа. Программа фестиваля включит в себя выступления артистов, открытые дискуссии и научные интерактивные проекты.



Организатор фестиваля фонд "Сколково" – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На Фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в начале 2017 года их число превысило 1600) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников составила 95,5 млрд рублей. Они создали 21,8 тысяч рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек.

