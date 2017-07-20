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Пресс-релизы

Большой Фестиваль Италии пройдет в Москве

Фото: пресс-служба
22 и 23 июля в Саду "Эрмитаж" впервые пройдет Большой Фестиваль Италии / Grand Italia Fest, организованный по инициативе Национального агентства по туризму Италии ENIT при поддержке Департамента культуры города Москвы и Посольства Италии в России.
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Посетители фестиваля окунутся в атмосферу одной из самых ярких стран мира. Гостей ждет театрализованная шоу-программа и большой концерт с участием артистов из Италии, а также множество необычных интерактивных зон.

Здесь можно будет услышать настоящую итальянскую оперу и спеть любимые итальянские хиты в караоке, увидеть колоритные выступления артистов уличных театров и Венецианский карнавал, насладиться блюдами итальянской кухни и побывать на кулинарных мастер-классах у итальянских шеф-поваров, научиться давить виноград и приобрести товары и продукты из Италии, посмотреть итальянское кино и попробовать себя в живописи и fashion-скетчинге, покататься на горных лыжах и оказаться за рулем гоночного болида Формулы-1, а также подняться на борт  настоящей яхты, принять участие в регате на радиоуправляемых мини-яхтах и в Кубке Италии по киберфутболу FIFA 2017 и выиграть круиз по Средиземноморью в увлекательном квесте.

Фото: пресс-служба

Маленьких гостей фестиваля ждут веселые аниматоры, творческие мастерские и увлекательные опыты и эксперименты в Школе Да Винчи.

Сразу при входе в парк гости попадут на площадь Фонтана де Треви с уличными артистами, мимами и торговцами. На Главной сцене фестиваля выступят итальянские и российские артисты самых разных жанров – от популярной современной эстрады до классической музыки и оперы. Свое участие в фестивале уже подтвердили: профессиональный пианист и певец из Италии Робертоне, который не любит заранее планировать песни для исполнения, предпочитая почувствовать атмосферу и зрителей, чтобы определить свой репертуар; знаменитые российские оперные певцы – меццо-сопрано итальянского органного фестиваля Assoziazione Organistica Picena Диляра Муравицкая и Заслуженный артист России, солист Большого театра Роман Муравицкий; популярный исполнитель Александр Еловских и многие другие. А актеры Высшей школы сценических искусств Константина Райкина исполнят итальянский народный танец "тарантелла".

В завершении фестиваля гостей ждет сюрприз – 23 июля, в 20:15, на Главной сцене выступит специальный гость из Италии – популярный певец, актер и композитор, финалист итальянского шоу X-Factor 2015 и The Voice 2016 Томас Грациозо.

Любимые итальянские хиты на фестивале можно будет не только послушать, но и спеть в микрофон на площадке Karaoke Italiano вместе с поющими ведущими.

Чтобы ближе познакомиться с Италией и площадками фестиваля, лучше всего стать участником квеста "Италия: чемоданное настроение", тем более что победителей ждут ценные призы – международный роуминг от "Билайн", авиабилеты в Италию, неделя в отеле на Сардинии, участие в итальянской регате и даже Круиз на двоих по Средиземноморью.

В Морской зоне гости смогут принять участие в захватывающей регате на радиоуправляемых мини-яхтах в 7-ми метровом бассейне и выиграть сертификаты на обучение яхтингу или прогулку на яхте на двоих от парусной школы "Навигатор", а также сделать фото на память с настоящим капитаном и отдохнуть на пляже, наслаждаясь итальянской музыкой и вкуснейшими лимонадами.

Фото: пресс-служба

Особым удовольствием для посетителей фестиваля станет возможность прямо в центре Москвы подняться на борт и научиться управлять настоящей 6-ти метровой яхтой от парусной школы "Спортфлот".

В Итальянских ресторанах гостей ждут настоящие гастрономические шедевры – здесь можно будет попробовать хрустящую чиамбеллу, разные виды пасты и ризотто, приготовленные по старинным итальянским рецептам, авторские лимонады, ароматный итальянский кофе, домашнее сицилийское джелато и многое другое.

На Кулинарных мастер-классах шеф-повара из Италии поделятся секретами приготовления оригинальных авторских блюд. Жареный кальмар с копчёным сыром рикотта и соусом из зеленого горошка и ризотто с тартаром из розовых креветок и сыром страчателла никого не оставят равнодушным. О том, как готовить настоящую итальянскую пиццу, можно будет узнать, посмотрев шоу настоящего пиццайоло.

Фото: пресс-служба

Одной из изюминок фестиваля, конечно, станет Давильня винограда, где все желающие смогут "своими ногами" поучаствовать в процессе изготовления вина и почувствовать себя Адриано Челентано в знаменитом фильме "Укрощение строптивого". А лучшие "давильщики" получат призы.

В Школе итальянского языка преподаватели из Италии в игровой форме раскроют гостям истинный смысл итальянского приветствия, шуток, актуальных фраз и, конечно, итальянских жестов.

В зоне Art Italia можно будет освоить азы итальянской живописи и научиться создавать свой Travel Book. В арт-кафе за чашкой ароматного чая или кофе гости смогут неспеша побеседовать с экспертами-искусствоведами об итальянском искусстве, узнать больше о разных эпохах и знаменитых художниках и скульпторах. 

На площадке Style&Beauty гостей ждут стилисты, имиджмейкеры, шопинг-гиды и дизайнеры. Здесь можно будет узнать, как и где в Италии правильно ходить на шоппинг, получить консультацию по созданию образа, сделать модную прическу и макияж, и даже почувствовать себя настоящим модельером, научившись создавать fashion-скетчи. И, конечно, не забыть заглянуть в аутлет и приобрести итальянскую одежду и аксессуары по специальным ценам.

Италия практически неотделима от футбола. Сборная Италии – одна из сильнейших в мире. На фестивале этот вид спорта будет представлен Кубком Италии по киберфутболу FIFA 2017, в котором по предварительной записи смогут принять участие все желающие. Здесь же можно будет поиграть в кикер (настольный футбол), пообщаться с фан-клубами Ромы, Милана и Интера и выиграть призы в викторине на знание итальянского футбола.

Фото: пресс-служба

Фанаты Формулы-1 смогут оказаться за рулем полноразмерного симулятора настоящего гоночного болида и проехать по итальянской трассе Монца – одной из старейших гоночных трасс мира. Монца – самая быстрая трасса современной Формулы-1, именно на ней установлены рекорды максимальной скорости. Гонщиков ждет абсолютный эффект присутствия за рулем болида, перемещение в двух плоскостях, 3D изображение и объемный звук.

Любителей горных лыж ждут Итальянские Альпы. Почувствовать себя на заснеженном склоне посреди лета можно будет на специальном горнолыжном симуляторе, имитирующем скоростной спуск по трассам Доломитовых Альп (восточная часть Итальянских Альп, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). А для тех, кто ни разу на горных лыжах не стоял, представится отличная возможность сделать первые шаги в этом виде спорта.

Еще лучше узнать Италию можно будет, послушав итальянских и российских спикеров в Лектории, и посмотрев душевное итальянское кино. На Мастер-классах посетители фестиваля создадут себе венецианские маски для карнавала, магниты, сумки и многое другое.

Итальянские сувениры можно будет не только сделать своими руками, но и приобрести на Итальянском Маркете, также как и другие традиционные итальянские товары и вкуснейшие продукты. 

Влюбленные смогут почувствовать себя Ромео и Джульеттой и сделать романтическое фото на знаменитом веронском балконе, а также повесить замочек в знак своей любви.

На Маркете Путешествий посетители фестиваля смогут узнать все о том, как лучше спланировать поездку в Италию, подобрать оптимальный вариант тура и получить специальные скидки, действующие только в дни фестиваля.

Фото: пресс-служба

В Италии обожают детей. Поэтому Детской зоне на фестивале уделено особое внимание. Помимо веселой анимационной программы и творческих мастерских, маленьких гостей ждет Школа Леонардо да Винчи, где они познакомятся с его самыми интересными изобретениями и даже смогут их повторить – построить Мост Леонардо и принять участие в интерактиве по робототехнике, ведь первый в мире чертеж человекоподобного робота был создан именно Леонардо еще в 1495 году.   

Также гостей фестиваля ждут яркие фотозоны, фотовыставка, где будут представлены все регионы Италии, и многое другое.

У русских и итальянцев много общего, в том числе это и любовь к праздникам. Большой Фестиваль Италии подарит своим гостям незабываемую атмосферу festa italiana и влюбит в эту удивительную страну с новой силой. Benvenuti!

Подробнее – на сайте фестиваля. Вход свободный.

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