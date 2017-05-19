Дворцовый мост станет фиолетовым

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По словам врача-гастроэнтеролога Анастасии Сегаль, проблема ВЗК особенно актуальна для российских пациентов: из-за несвоевременного обращения за помощью и поздней диагностики у взрослых пациентов с ВЗК преобладает среднетяжeлая и тяжелая форма заболевания. "Страдающих ВЗК в России сегодня, по данным на 2015 год – чуть больше 30 тысяч человек, однако заболеваемость растет катастрофическими темпами, 11% в год, причем болеют, в основном, молодые люди – от 20 до 40 лет", – говорит врач.
При этом диагностика ВЗК – настоящий вызов для медиков, поскольку симптоматика болезни проявляется очень индивидуально у каждого пациента, а точная постановка диагноза предполагает целый комплекс исследований, часто физически неприятных. "К сожалению, по ряду причин пациенты поздно обращаются к врачам, поэтому важно привлекать внимание к проблемам ВЗК, создавать специализированные центры, где есть специалисты, оказывающие помощь таким пациентам", – добавила Сегаль.
И хотя профилактики ВЗК, по ее словам, не существует, важно при первых симптомах болезни обращаться к врачам, но даже если жалоб нет – проводить не реже раз в пять лет колоноскопию.
Если пациент дисциплинирован, препаратов сегодня достаточно для обеспечения комфортной жизни.
ВЗК – общее название для группы хронических болезней, при которых развивается воспаление в стенке кишечника. Причина воспаления до конца не изучена. В группу входят болезнь Крона и язвенный колит, ими болеют около пяти миллионов людей по всему миру.
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