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Подведены итоги премии Eco Best Award-2017

Фото: Фонд "Социальные проекты и программы"
6 марта в Дизайн-Отеле СтандАрт прошла Первая практическая конференция "Экология и бизнес: Лучшие корпоративные практики", на которой приглашенные эксперты и гости обсудили различные аспекты и перспективы экологической ответственности бизнеса, поделившись своим опытом.
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Деловая часть Конференции  получилась весьма насыщенной, охватив  широкий круг тем:  возможностей краудфандинга для экологических проектов; преимуществ  и опыт внедрения  наилучших доступных технологий в производстве; формирования корпоративной экокультуры и вовлечения сотрудников в экологическое волонтерство; взаимодействия науки и бизнеса  в вопросах экологии; опыта поиска и развития экоинноваций и экостартапов;  партнерства бизнеса и НКО для реализации масштабных экопросветительских программ; экологической ответственности бизнеса как конкурентного преимущества и ключевого фактора устойчивости бизнеса, в целом, и экоупаковки и экодизайна как дополнительной ценности продукта, в частности.

Инна Павлова, ПАО МТС. Фото: Фонд "Социальные проекты и программы"

Завершением вечера стала церемония награждения лауреатов премии ECO BEST AWARD и участников Программы ECO BEST PRACTICES – независимой награды за достижения в области экологии и энерго– и ресурсосбережения.  Премия вручается по двадцати основным номинациям, охватывающим все аспекты  экологической деятельности бизнеса – от реализации комплексных экологических программ до производства экологически безопасной продукции.  

В числе Лауреатов Премии 2017 года:  АО "СУЭК",  Иркутская нефтяная компания, ЗАО "Управление отходами", АО "Дальтрансуголь", Благотворительный Фонд "Амвэй" "В ответе за будущее", ТМ "Галька и Галыш",  AGC Glass Russia,  ПАО "Мобильные ТелеСистемы", Торговая марка Tork, БРААС – ДСК 1.

Евгений Барзыкин, ЗАО "Управление отходами". Фото: Фонд "Социальные проекты и программы"

Независимо от сферы бизнеса всех участников проекта объединяет соответствие их деятельности принятым экологическим нормам и стандартам. Так,  Группа компаний "ЛокоТех" ставшая  лауреатом премии  за разработку и внедрение Экологической стратегии, реализует  природоохранные мероприятия на более чем 250 производственных площадках по всей стране, ставя главной целью  своей природоохранной  деятельности минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Наряду с гигантами бизнеса победителями конкурса становятся и небольшие сервисные и производственные компании, поскольку в первую очередь Экспертным советом оценивается не масштаб деятельности, а эффективность и  качество продукции и услуг.  "Мы рады, что Performance Food оценили по достоинству, присудив звание лауреата Премии. Наша компания занимается разработками программ питания и доставкой здоровой еды. В нашей деятельности мы используем только натуральные и экологически чистые продукты. Основным нашим преимуществом является целое производство, открытое для глаз всех желающих, которые хотят посмотреть, как мы производим наш продукт. Мы очень гордимся этим, так как именно собственное производство является гарантом отсутствия заморозок, полуфабрикатов и ГМО" – комментирует победу  в Премии  PR-директор компании Анна Рябова.

Борис Коваленко, иркутская нефтяная компания. Фото: Фонд "Социальные проекты и программы"

"Премия Eco Best Award привлекает внимание бизнеса и общества к проблемам сохранения и восполнения природных ресурсов, в том числе ресурсов животного мира и в целом биологического разнообразия России. Сохранение целостности экосистем – важная сторона ответственности человека перед другими биологическими видами, населяющими страну и планету. Лауреатами Премии стали компании, которые стремятся к экологически безопасному производству продукции, разделяют идеи экологической ответственности, готовы формировать соответствующие стандарты и следовать им",- дал общую оценку итогов эксперт Премии, директор Зоологического музея МГУ – научного партнера премии Eco Best Award , директор Зоологического музея МГУ – научного партнера Михаил Калякин.

Фото: Фонд "Социальные проекты и программы"

В 2017 году Премия проводилась при поддержке "Года экологии в России" и  Росгидромета. Организатор Премии – Фонд "Социальные проекты и программы". 

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