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Карелия примет единственный снежный этап Кубка мира по ралли-рейдам

Фото: bajarussia.smugmug.com
В конце февраля (24-26) в Карелии состоится единственная в мире "снежная" гонка – этап Кубка мира по ралли-рейдам "Россия – Северный Лес 2017". Это соревнование станет первой в этом году гонкой в рамках проводимого под эгидой Международной федерации автоспорта Кубка мира.
прочитано 330 раз

Впервые этап Кубка мира по ралли-рейдам – баха прошел в России в 2003 году. С тех пор менялись места, трассы, неизменным оставались лишь тяжелые погодные условия, сложный рельеф местности и бескомпромиссная борьба.

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"Россия – Северный Лес 2017" традиционно состоится в формате короткого ралли-рейда, называемого испанским словом Баха. Ее главное отличие от длинных линейных ралли-рейдов заключается в закольцованном маршруте, позволяющем минимизировать перегоны между скоростными участками трассы.

Фото: bajarussia.smugmug.com

Торжественный старт гонки и пролог состоятся 24 февраля в городе Сортавала, недалеко от границы с Финляндией. Маршрут скоростных участков длиной более 200 километров пролегает по заповедным местам Сортавальского и Суоярвского районов Карелии, передает пресс-служба Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам.

Фото: bajarussia.smugmug.com

По сравнению с 2016 годом конфигурация трассы претерпела изменения. Всего за два дня соревнований гонщики преодолеют более 450 километров.

Фото: bajarussia.smugmug.com

Прием заявок на участие продолжается, но уже сейчас российский этап Кубка мира собираются посетить спортсмены из Финляндии, Туниса, Катара, Франции, Словакии, Польши, Чехии, Казахстана и Саудовской Аравии. И, конечно, на трассу бахи "Россия – Северный Лес 2017" выйдут звезды российского внедорожного спорта.

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