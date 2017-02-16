Карелия примет единственный снежный этап Кубка мира по ралли-рейдам
Впервые этап Кубка мира по ралли-рейдам – баха прошел в России в 2003 году. С тех пор менялись места, трассы, неизменным оставались лишь тяжелые погодные условия, сложный рельеф местности и бескомпромиссная борьба.
"Россия – Северный Лес 2017" традиционно состоится в формате короткого ралли-рейда, называемого испанским словом Баха. Ее главное отличие от длинных линейных ралли-рейдов заключается в закольцованном маршруте, позволяющем минимизировать перегоны между скоростными участками трассы.
Торжественный старт гонки и пролог состоятся 24 февраля в городе Сортавала, недалеко от границы с Финляндией. Маршрут скоростных участков длиной более 200 километров пролегает по заповедным местам Сортавальского и Суоярвского районов Карелии, передает пресс-служба Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам.
По сравнению с 2016 годом конфигурация трассы претерпела изменения. Всего за два дня соревнований гонщики преодолеют более 450 километров.
Прием заявок на участие продолжается, но уже сейчас российский этап Кубка мира собираются посетить спортсмены из Финляндии, Туниса, Катара, Франции, Словакии, Польши, Чехии, Казахстана и Саудовской Аравии. И, конечно, на трассу бахи "Россия – Северный Лес 2017" выйдут звезды российского внедорожного спорта.
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