В Сочи наградили лучшие инновационные кейсы

7-8 де­каб­ря в Marriott Krasnaya Polyana "Сочи Казино и Курорт" прошла Це­ремо­ния наг­ражде­ния Лауреатов Седьмой Премии в об­ласти ин­но­ваций "Вре­мя ин­но­ваций 2017" – ежегодной независимой награды, вручаемой за лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

Второй год подряд участники Премии собираются в Красной поляне не только для того, чтобы получить заслуженные награды, но и, представив свои лучшие кейсы, обсудить наиболее актуальные темы в рамках конференции. Дискуссия участников получилась очень яркой и оживлённой. В рамках деловой части участники конференции получили множество ценной информации о программах инновационного развития в компаниях с государственным участием, инструментах поиска инноваций, социальных инновациях, новшествах в сервисе, внедрении новых технологий в бизнесе и выводу на рынок новых продуктов.

Окончанием двухдневного мероприятия стал Гала-ужин по случаю Церемонии награждения Лауреатов, проведенный при поддержке Официального Партнера Премии – горного курорта курорта "Роза Хутор". Ведущим Церемонии выступил телеведущий, автор телепрограммы "Необъяснимо, но факт", звезда интернета, ведущий проекта "Druzhko Show" Сергей Дружко.

Из более чем двухсот претендентов на награду было выбрано около пятидесяти Лауреатов. Для них победа в Премии – это не только высокая оценка их деятельности, но и стимул продолжать движение в новом. В числе Лауреатов Премии -2017 - ASUS, "Открытие Факторинг", "Аэрофлот – Российские авиалинии", Телекоммуникационная компания "МТТ", Сбербанк России, СУЭК, Банк "ФИНАМ", Imperial Park Hotel & SPA, Группа компаний VRTech, Национальная Юридическая Служба АМУЛЕКС, "Группа Т-1", PickPoint, Grundfos, компания Nobo, Клиника красоты и здоровья "Анатомия", Российский центр малого и среднего предпринимательства, Коммуникационное агентство АГТ, LUNDENILONA, "ТОЙ.РУ", Нинтегра, Оператор фискальных данных OFD.RU, Сеть фитнес-клубов "Зебра", Страховая компания "Ингосстрах – Жизнь".

В седьмой раз за внедрение новейших технологий в самых разных отраслях награды получают как отечественные компании, так и российские подразделения ведущих мировых брендов.

"Компании АСУС получила уже более 600 наград в мире в самых различных номинациях, включая дизайн продуктов, выдающуюся функциональность и применение самых передовых технологий. Но эта Премия особо ценна для нас, потому что она отмечает одну из ключевых особенностей компании – инновационность продуктов и решений, которые компания АСУС предлагает своим клиентам", – комментирует участие в конкурсе директор по сервисному обслуживанию ASUS в России, Сергей Кудрявцев.

При всем многообразии проектов - победителей, затрагивающих все сферы нашей жизни, особой строкой при подведении итогов выделяются проекты из сферы IT, цифровых и телекоммуникационных технологий, которые из года в год получают высочайшую оценку Экспертного совета, как проводники передовых технологий и направлений.

"Мероприятие уникально тем, что на одной площадке собирает представителей из совершенно разных сфер бизнеса. Всех нас объединяет одно – инновации. Включаясь в процесс цифровизации общества, наши компании двигаются вперед, стимулируя развитие новых технологий, приоритетов и бизнес-стратегий. Я рад, что АО "Группа Т-1" не только присутствовало среди крупнейших инновационных бизнес-игроков современной России, но и получило высокую оценку своей деятельности за вклад в решение насущных проблем общества и формирование трендов завтрашнего дня", – делится впечатлениями от участия в проекте генеральный директор АО "Группа Т-1" Александр Куканов.

Каждый год Организаторы Премии вносят изменения, отвечающие новым веяниям рынка. Новшеством этого года стало учреждение ряда номинаций для B2С компаний, которые в последнее время демонстрируют значительный рост инновационной активности. Нововведение оргкомитета попало в точку - на участие в конкурсе было подано более шестидесяти заявок от компаний ориентированных на конечного потребителя, самые достойные из которых получили высокую оценку Экспертов, презентовав как уникальные продукты, так и новые технологии в сфере услуг и коммуникации с потребителем.

"От лица компании хочу поблагодарить жюри за высокую оценку нашего вклада в российский бизнес. АМУЛЕКС является одним из лидеров рынка legaltech и данная Премия в очередной раз подтверждает высокое качество оказываемых нами услуг", – комментирует победу директор по развитию Национальной Юридической Службы АМУЛЕКС Леонид Итальянцев.

Приятно удивила организаторов Премии активность компаний из индустрии красоты и здоровья, как производящих уникальную косметику, так и использующих в своей работе передовые разработки.

"LUNDENILONA – не просто косметика. Продукты, производимые под этим брендом, можно смело отнести к космецевтике. Передовая система доставки компонентов до глубоких слоёв кожи даёт результат равносильный эстетической медицине, именно поэтому бренд развивается в первую очередь благодаря отзывам клиентов", - делится секретами успеха основательница бренда Илона Лунден.

Еще одним новшеством проекта стало учреждение при поддержке и участии Исследовательского холдинга РОМИР, специальной номинации – "Выбор потребителей". Победители в данной номинации определялись путем опроса потребителей в разрезе конкурентного окружения. Каждый респондент – участник опроса, основываясь на собственном восприятии, давал оценку более двадцати характеристикам конкурсантов.

"Для компании Nobo участие в данном мероприятии – это прекрасная возможность донести обществу информацию о новых разработках, инновационных продуктах и решениях, которые могут качественно изменить жизнь людей. Интерес к премии растёт с каждым годом и нам очень приятно, что мнение экспертов и доверие покупателей и в этот раз помогли нам выиграть в двух номинациях: "Продукт года" и "Выбор потребителей", – радуется успеху руководитель отдела рекламы и маркетинга Nobo Екатерина Морсова.

Несмотря на то, что номинации для B2C компаний выделены отдельным блоком впервые, ритейлеры принимали участие в проекте и до этого года. "Второй год подряд "Империал Парк Отель & SPA" получает премию "Время Инноваций". Нам очень приятно, что мы работаем не зря! Мы всегда стремимся к чему-то новому, совершенному, внедряем новшества в своей работе, чтобы гостям было не только приятно, но и полезно отдыхать в нашем отеле. Спасибо вам за признание, это определенный, необходимый толчок двигаться к новым высотам и идти только вперед!" – объясняет причины повторного участия в Премии директор коммерческой службы Наталья Кузнецова.

Прошедшее мероприятие запомнилось участникам массой положительных эмоций, новых впечатлений и знакомств, многие из которых обещают перерасти в плодотворное сотрудничество в будущем.

Премия "Время Инноваций" проводится с 2011 года. Организатор Премии - Фонд "Социальные проекты и программы". В состав экспертного совета Премии входят признанные эксперты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти.