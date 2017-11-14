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Фигуристка Евгения Медведева и ее мама присоединились к кампании "Спасибо, мама!"

Евгения Медведева с мамой. Фото: пресс-служба
Всемирный партнер Международного Олимпийского Комитета компания P&G вновь запускает программу "Спасибо, мама!" в знак благодарности мамам атлетов, участвующих в XXIII Зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане. Проект объединяет олимпийских мам по всему миру и благодарит их за воспитание выдающихся спортсменов. Российскими послами кампании "Спасибо, мама!" станут фигуристка Евгения Медведева и ее мама Жанна.
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Двукратная чемпионка мира, Европы и России Евгения Медведева пришла в фигурное катание в три с половиной года и уже в 12 лет стала членом сборной России. С тех пор Евгения неоднократно занимала призовые места на различных российских и международных соревнованиях. Непростой путь фигуристки к спортивной славе всегда был связан с поддержкой, любовью и заботой мамы, которая внесла огромный вклад в профессиональное становление дочери. Евгения и Жанна – это маленькая спортивная династия. Именно мама, которая сама занималась фигурным катанием, стала вдохновением и примером для будущей чемпионки мира. И они вместе расскажут свою историю взлетов, падений, слез и радости, в которой сила и поддержка мамы стали основой спортивного успеха ребенка.

"Я рада присоединиться к программе P&G "Спасибо, мама!" и еще раз поблагодарить маму за все, что она для меня сделала и продолжает делать. Ведь всё, чего я добилась на сегодняшний день в жизни и в спорте, – это благодаря маме, ее поддержке, безграничной вере в меня и безусловной любви, которую она мне дарит каждый день", – комментирует начало партнерства Евгения Медведева.

Евгения Медведева. Фото: пресс-служба

Жанна, мама Евгении Медведевой, отметила: "Я горжусь своей дочерью, ее успехами и победами, тем, как она преодолевает трудности и становится лучше и сильнее во всех отношениях. Я верю в нее и готова быть рядом в самые сложные и ответственные моменты. Мы благодарны компании P&G за возможность поделиться нашей историей".

Вот уже более пяти лет P&G выступает в роли "почетного спонсора мам" во всем мире. Ежедневный путь, который мамы проходят вместе со своими детьми, вдохновляет компанию на создание лучших продуктов, помогающих мамам в их повседневных заботах.

Программа олимпийского партнерства "Спасибо, мама!" стартовала накануне Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и продолжилась на Играх в Сочи 2014 года и Рио-де-Жанейро 2016 года. В рамках программы P&G чествует мам, которые поддерживали своих детей, будущих атлетов, на пути к их главным стартам. P&G верит, что в достижениях любого человека именно мама сыграла самую важную роль, и призывает не забывать говорить спасибо самому близкому человеку за заботу, поддержку и бесконечную любовь.

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