Фигуристка Евгения Медведева и ее мама присоединились к кампании "Спасибо, мама!"
Двукратная чемпионка мира, Европы и России Евгения Медведева пришла в фигурное катание в три с половиной года и уже в 12 лет стала членом сборной России. С тех пор Евгения неоднократно занимала призовые места на различных российских и международных соревнованиях. Непростой путь фигуристки к спортивной славе всегда был связан с поддержкой, любовью и заботой мамы, которая внесла огромный вклад в профессиональное становление дочери. Евгения и Жанна – это маленькая спортивная династия. Именно мама, которая сама занималась фигурным катанием, стала вдохновением и примером для будущей чемпионки мира. И они вместе расскажут свою историю взлетов, падений, слез и радости, в которой сила и поддержка мамы стали основой спортивного успеха ребенка.
"Я рада присоединиться к программе P&G "Спасибо, мама!" и еще раз поблагодарить маму за все, что она для меня сделала и продолжает делать. Ведь всё, чего я добилась на сегодняшний день в жизни и в спорте, – это благодаря маме, ее поддержке, безграничной вере в меня и безусловной любви, которую она мне дарит каждый день", – комментирует начало партнерства Евгения Медведева.
Жанна, мама Евгении Медведевой, отметила: "Я горжусь своей дочерью, ее успехами и победами, тем, как она преодолевает трудности и становится лучше и сильнее во всех отношениях. Я верю в нее и готова быть рядом в самые сложные и ответственные моменты. Мы благодарны компании P&G за возможность поделиться нашей историей".
Вот уже более пяти лет P&G выступает в роли "почетного спонсора мам" во всем мире. Ежедневный путь, который мамы проходят вместе со своими детьми, вдохновляет компанию на создание лучших продуктов, помогающих мамам в их повседневных заботах.
Программа олимпийского партнерства "Спасибо, мама!" стартовала накануне Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и продолжилась на Играх в Сочи 2014 года и Рио-де-Жанейро 2016 года. В рамках программы P&G чествует мам, которые поддерживали своих детей, будущих атлетов, на пути к их главным стартам. P&G верит, что в достижениях любого человека именно мама сыграла самую важную роль, и призывает не забывать говорить спасибо самому близкому человеку за заботу, поддержку и бесконечную любовь.
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в Орехово-Зуевском районе и Рузском городском округе
Жюри национальной премии в области экологии ERAECO объявило шорт-лист сезона 2017 года
Представление "Новогодний Кураж" вошло в ТОП-10 рейтинга лучших новогодних представлений 2016 года
Театр имеет в репертуаре более пятидесяти спектаклей, рассчитанных на зрителей всех возрастов
Гостей ждут новогодние мастер-классы по изготовлению неповторимых подарков к празднику
Компания Михаила Гуцериева готовит к открытию новый бизнес-центр
Музыканты выступят в России с юбилейной программой "20 Years Tour"
Впервые в Москве будут исполнены сочинения, написанные современными композиторами
В московском Экспоцентре прошло главное осеннее событие отрасли высоких технологий
В Москве состоится торжественная церемония вручения главной награды российской интернет-отрасли
Мужчина использовал балерину для пиара
Участник настойчиво звал девушку на телепроект
Мать Нюси в шоке от поведения "извращенца и социопата"
Телеведущий сделал неожиданное признание