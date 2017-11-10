Легендарный американский электронный дуэт The Crystal Method возвращается в Россию
Специально для российских поклонников музыканты Кен Джордан и Скотт Киркленд вместе выйдут на сцену после длительного перерыва. И если в Москве коллектив уже выступал, то Санкт-Петербург они посетят впервые. Как заявляют Скотт и Кен в своих интервью, именно шанс снова вернуться в Россию, а тем более, впервые выступить в Санкт-Петербурге, сыграл решающую роль в долгожданном воссоединении состава.
Группа The Crystal Method основана диджеями Кеном Джорданом и Скоттом Кирклэндом в начале 1990-х годов в Лос-Анджелесе. Дискография коллектива насчитывает пять студийных альбомов, самым успешным из которых стал дебютный "Vegas" 1997 года. Наряду с такими группами, как The Prodigy, Fatboy Slim, The Chemical Brothers, дуэт стал первооткрывателем в электронной музыке жанра бигбит.
На счету The Crystal Method большое количество платиновых альбомов, ремиксы для Moby, Black Grape и Zen Cowboys, номинация на Grammy (альбом "Legion of Boom"), рекордное количество наград American Dance Music Awards 2004 ("Лучшая американская группа", "Лучший электронный танцевальный альбом" (Legion of Boom) и "Лучший сингл" (Born Too Slow). Музыку Crystal Method можно услышать во многих блокбастерах Голливуда, таких как "Блэйд 2", "Три икса", "Угнать за 60 секунд" и др. Они также сотрудничают с создателями компьютерных игр. Творчество Кена Джордана и Скотта Киркленда обязательно оценят поклонники NFS Underground, FIFA’98: Road To World Cup, Matrix: Path of Neo и других популярных игр. Однако музыканты не останавливаются на достигнутом: активная творческая позиция привела дуэт к новым интересным проектам. Так, Crystal Method выиграли конкурс на создание саундтрека к фильму "Лондон", вышедшему в прокат в 2006 году. Результатом этой работы стал не только интересный опыт, но и альбом London – Original Motion Picture Soundtrack.
Музыканты обладают уникальной способностью создавать броскую и танцевальную электронную музыку, и увидеть, как они исполняют ее вживую, почти неописуемо. Поклонников ждет живое фантастическое звуковое и световое шоу с множеством сюрпризов от именитых музыкантов! Помимо своих новых треков,The Crystal Method в туре не обойдет вниманием и всем известные композиции из компьютерных игр, а также лучшие темы из саундтреков.
"Будьте уверенны – у нас есть особые планы для ваших городов! Вы точно не заскучаете!" – заявляют музыканты в обращении к российским поклонникам, и этому стоит верить!
The Crystal Method "20 Years Tour!"
17 ноября 2017: Клуб "Космонавт", Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д.24А
18 ноября 2017: Клуб RED, Москва, Болотная набережная 9, строение 1
Возрастное ограничение 16+
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