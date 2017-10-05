В Москве пройдет форум "Женщина имеет значение"
"Женщина имеет значение" – это первая всероссийская премия, нацеленная на выявление и освещение лучших проектов, практик и программ Российских компаний в отношении женщин, их достижений, стремлений и прав.
На деловой части мероприятия состоятся: круглый стол от сообщества женщин-послов –International Women Club; стратегическая сессия при поддержке Ernst&Young, а также выступления представителей бизнеса и государственных лиц. На торжественной церемонии будут награждены компании, осуществляющие лучшие проекты для женщин.
У любой компании и организации есть возможность заявить о себе и стать Лауреатом Премии в одной из четырнадцати номинаций.
Мероприятие проходит при поддержке Общественной организации "Опора России" и компании Ernst&Young. Организатор проекта – Фонд "Социальные проекты", основным видом деятельности которого является организация и проведение социально значимых программ и проектов.
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