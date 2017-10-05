Безумные танцы на сцене Кремлевского дворца

11 октября 2017 года в Государственном Кремлевском Дворце покажут музыкальное гала-шоу "Безумные танцы с Фабио Мастранджело" в исполнении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".

"Безумные танцы" – танцы страсти, любви и вдохновения, роскошь Востока, жгучие ритмы Латинской Америки и зажигательные Половецкие пляски. Все многообразие музыкальных стилей, объединенное стихией танца. В концерте прозвучат самые яркие "хиты", каждый услышит свой любимый музыкальный номер – Танец с саблями, Болеро, Мамбо, Чардаш, Канкан, Либертанго и многие другие жемчужины мира танца. Это любимый проект блистательного итальянского дирижера Фабио Мастранджело в исполнении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".

На сцену выйдут участники проекта "Танцы со звездами", призеры чемпионата мира по латино-американской и европейской программам Инна Свечникова, Мария Смольникова и Николай Пантюхин.

Специальные гости: звезда мировой оперной сцены Вероника Джиоева и невероятный Марио Стефано Пьетродарки – один из лучших исполнителей на бандонеоне танго легендарного Астора Пьяццоллы.

Программа шоу:

М.Равель. Болеро

А.Бородин. Половецкие пляски из оперы "Князь Игорь"

А.Хачатурян. Танец с саблями и Лезгинка из балета "Гаянэ"

В.Монти. Чардаш

Х.Хименес. Интермеццо из сарсуэлы "Свадьба Луиса Алонсо"

И.Брамс. Венгерский танец № 5

М.де Фалья. Ритуальный танец огня из балета "Любовь-волшебница"

А.Гаврилин. Тарантелла из балета "Анюта"

А.Хачатурян. Адажио из балета "Спартак"

Л.Бернстайн. Мамбо из мюзикла "Вестсайдская история"

Дж.Файн – Дж.Молинари. Шмелиные буги

А.Маркес. Дансон № 2

Дж.Верди. Болеро Елены из оперы "Сицилийская вечерня"

Ф.Легар. Ария Джудитты из оперетты "Джудитта"

И.Кальман. Выходная ария Сильвы из оперетты "Сильва"

В.Кьяра. Испанское болеро

К. Гардель. Танго из к/ф "Запах женщины"

Ж.Оффенбах. Канкан из оперы "Орфей аду"

Я. Гаде. Танго "Ревность"

А. Пьяццолла. Adios Nonino

А. Пьяццолла. Oblivion

А. Пьяццолла.La Muerte Del Angel

А. Пьяццолла. Libertango

Дирижер: Фабио Мастранджело (Италия). Солисты: Вероника Джиоева (сопрано), Марио Стефано Пьетродарки (бандонеон, Италия), Константин Захарато, Алексей Вродливец, Александр Николайчук (балалайки), Инна Свечникова, Мария Смольникова, Николай Пантюхин (танцоры проекта "Танцы со звездами").

Начало концерта в 19.00

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