Безумные танцы на сцене Кремлевского дворца
"Безумные танцы" – танцы страсти, любви и вдохновения, роскошь Востока, жгучие ритмы Латинской Америки и зажигательные Половецкие пляски. Все многообразие музыкальных стилей, объединенное стихией танца. В концерте прозвучат самые яркие "хиты", каждый услышит свой любимый музыкальный номер – Танец с саблями, Болеро, Мамбо, Чардаш, Канкан, Либертанго и многие другие жемчужины мира танца. Это любимый проект блистательного итальянского дирижера Фабио Мастранджело в исполнении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".
На сцену выйдут участники проекта "Танцы со звездами", призеры чемпионата мира по латино-американской и европейской программам Инна Свечникова, Мария Смольникова и Николай Пантюхин.
Специальные гости: звезда мировой оперной сцены Вероника Джиоева и невероятный Марио Стефано Пьетродарки – один из лучших исполнителей на бандонеоне танго легендарного Астора Пьяццоллы.
Программа шоу:
М.Равель. Болеро
А.Бородин. Половецкие пляски из оперы "Князь Игорь"
А.Хачатурян. Танец с саблями и Лезгинка из балета "Гаянэ"
В.Монти. Чардаш
Х.Хименес. Интермеццо из сарсуэлы "Свадьба Луиса Алонсо"
И.Брамс. Венгерский танец № 5
М.де Фалья. Ритуальный танец огня из балета "Любовь-волшебница"
А.Гаврилин. Тарантелла из балета "Анюта"
А.Хачатурян. Адажио из балета "Спартак"
Л.Бернстайн. Мамбо из мюзикла "Вестсайдская история"
Дж.Файн – Дж.Молинари. Шмелиные буги
А.Маркес. Дансон № 2
Дж.Верди. Болеро Елены из оперы "Сицилийская вечерня"
Ф.Легар. Ария Джудитты из оперетты "Джудитта"
И.Кальман. Выходная ария Сильвы из оперетты "Сильва"
В.Кьяра. Испанское болеро
К. Гардель. Танго из к/ф "Запах женщины"
Ж.Оффенбах. Канкан из оперы "Орфей аду"
Я. Гаде. Танго "Ревность"
А. Пьяццолла. Adios Nonino
А. Пьяццолла. Oblivion
А. Пьяццолла.La Muerte Del Angel
А. Пьяццолла. Libertango
Дирижер: Фабио Мастранджело (Италия). Солисты: Вероника Джиоева (сопрано), Марио Стефано Пьетродарки (бандонеон, Италия), Константин Захарато, Алексей Вродливец, Александр Николайчук (балалайки), Инна Свечникова, Мария Смольникова, Николай Пантюхин (танцоры проекта "Танцы со звездами").
Начало концерта в 19.00
Категория 6+
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