Премия "Время инноваций – 2016" подвела итоги

16 декабря в Solis Sochi Hotel на Красной Поляне состоялась Церемония награждения Лауреатов Шестой Премии в области инноваций "Время инноваций 2016" – ежегодной независимой награды, вручаемой за лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

Сохранив традицию подводить итоги Премии в конце года, организаторы, тем не менее, изменили формат мероприятия, интегрировав в проект не только выездной нетворкинг, но и деловую часть – конференцию "Инновации – к качественному экономическому росту", на которой были представлены лучшие бизнес – практики – от корпоративных проектов по созданию и развитию инфраструктуры инноваций до успешных кейсов по выводу на рынок новых продуктов.



Официальная часть получилась весьма насыщенной, и собрала множество положительных отзывов от участников конференции. "Мы живем в настолько технологичном мире, что инновационные решения – естественная необходимость любого бизнеса. Сегодня здесь собрались компании, которые добились успеха во внедрении различных инноваций, и хочется сказать большое спасибо организаторам за возможность увидеть огромное количество интересных кейсов в одном месте. Приятно, что наша спутниковая медиаплатформа "Орион" теперь не только самая большая в России по количеству телеканалов и охвату территорий, но еще и признана технологической инновацией года", – прокомментировала итоги Премии директор по развитию и управлению бизнес-процессами ГК "Орион" Елена Ячменникова.

Продолжением вечера стал Гала-ужин по случаю награждения Лауреатов Премии, проведенный при поддержке всесезонного курорта в Красной Поляне – горно-туристического центра "Газпром". Победителями Премии в 2016 году стали более пятидесяти организаций, в числе которых ФГУП "Почта России" и компания MAYKOR, МГТС, Спутниковая медиаплатформа "Орион", Инвестиционная компания "ФИНАМ", ASUS, Imperial Park Hotel & SPA, DECEUNINCK RUS, ПАО "Молочный комбинат Воронежский", Банк "Санкт-Петербург", "Открытие Факторинг", компания "ЛайфТелеком", ПАО "МОЭСК" и Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС, сервис Performance Food, Samsung Electronics, Калининградский янтарный комбинат, "Аэрофлот – Российские авиалинии", "Российские железные дороги".

Из года в год организаторы наблюдают повышенный интерес к Премии со стороны российских и международных компаний, объясняемый признанием конкурса профессиональным сообществом. "Время инноваций – одна из самых представительных и интересных премий, полученных компанией АСУС в России за последнее время. Учитывая актуальность тематики Премии и важность обсуждаемых вопросов Форума, прошедшего в ее рамках, с уверенностью могу сказать, что быть лауреатом не просто очень почетно для каждой компании, но и крайне важно для дальнейшего развития инновационных направлений в рамках заданных проектов" – комментирует участие компании АСУС в России и СНГ директор по сервису Сергей Кудрявцев. С Сергеем соглашается руководитель пресс-службы Московского технологического института Александр Коваленко: "Премия "Время инноваций" помогает внедрять новейшие технологии и популяризирует науку, стимулируя интерес общества к изобретениям. Команда Московского технологического института рада стать Лауреатом Премии и внести свой вклад в развитие инновационного потенциала страны. Мы уверены, что это мероприятие вдохновит многих разработчиков, и скоро все услышат о новых революционных проектах".

Ежегодно в число победителей конкурса входят компании, представляющие не только новейшие технические разработки, применяемые в производстве принципиально новых продуктов, но и проекты, предлагающие новые решения для повышения эффективности бизнеса и сервиса. Один из ярчайших примеров таких проектов – совместный проект Московской объединённой электросетевой компании и Центра энергоэффективности Интер РАО. "Московская объединённая электросетевая компания совместно с Центром энергоэффективности Интер РАО реализует проект по разработке системы прогнозирования повреждений электрической сети при воздействии опасных природных явлений. Суть этого проекта сводится к дооснащению объектов компании дополнительным метеорологическим оборудованием, которое концентрирует информацию на диспетчерском пункте и позволяет диспетчеру заблаговременно ориентировать бригады в места наиболее вероятного возникновения отключений. Данная система работает за счет внедрения уникального софта, который обеспечивает сбор и анализ данных из различных метеоисточников, и передает точную информацию о текущих и прогнозируемых явлениях погоды непосредственно по территории, где расположены инфраструктурные объекты",– рассказывает о проекте Денис Догадкин, директор Департамента электрических режимов ПАО "МОЭСК".

Итоги Премии всегда вызывают неподдельный интерес у самых широких слоев общественности в первую очередь потому, что конкурс открыт для инноваций абсолютно из любых сфер бизнеса и общества. Самыми интересными по содержанию из всех конкурсных работ в этом году стали проекты, связанные с пищевым производством – Spacefood от Лаборатории космического питания и сервис Performance Food от компании "Здоровая еда". "Инновации – это движение вперед, новый уровень развития, ступень будущего. Нам очень приятно, что именно мы стали лучшим инновационным сервисом по приготовлению и доставки еды. Мы всегда стремились к высотам, поэтому рады, что наши достижения отмечены такой премией. В своей работе мы используем только современные и уникальные технологии приготовления еды, что обосновывает высокое качество наших продуктов. Спасибо вам за признание, это огромный стимул идти только вперед", – радуется победе в Премии Исаев Вячеслав, генеральный директор ООО "Здоровая еда".

Званий Лауреатов Премии удостаиваются не только отечественные компании, разрабатывающие и внедряющие инновации на месте, но международные проекты, впервые запускаемые в России. "Компания PayiQ – ведущий провайдер мобильных билетов и платежей в общественном транспорте Северной Европы. В 2016 году компания вышла на Российский рынок. Решения PayiQ признаны инновационными на международном уровне, а теперь и в России. Наш продукт это самый современный в своей сфере как по быстродействию, так и по безопасности оплаты в транспорте", – объясняет успех своего проекта в России и за рубежом представитель компании в России Павел Ишанов.

Прошедшее мероприятие можно смело назвать успешным. Все участники увезли домой не только приобретённые знания, опыт и новые знакомства, но и прекрасные воспоминания о потрясающих горных пейзажах заснеженной Красной Поляны, пообещав вернуться сюда в следующем году.

Премия "Время Инноваций" проводится с 2011 года. Организатор Премии – Фонд "Социальные проекты и программы". В состав экспертного совета Премии входят признанные эксперты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти.