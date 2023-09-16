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Суббота 16 сентября

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VIII Московский областной фестиваль национальных культур "Подмосковье – территория дружбы" г.о. Мытищи

VIII Московский областной фестиваль национальных культур "Подмосковье – территория дружбы" г.о. Мытищи
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Мероприятие организовано министерством информационных и социальных коммуникаций при поддержке администрации Мытищ. Фестиваль представляет разнообразие культур и искусств, включая исполнение традиционных песен и танцев, выставку искусств и мастер-классы.

Одним из ярких моментов фестиваля стала выставка национального прикладного творчества, представляющая культуры русских, дагестанцев, татар, мордвы, армян, и азербайджанцев.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула, что фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» является возможностью для укрепления уважения и теплых отношений между разными национальностями, отражая дух единства в Подмосковье.

«Фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» – это еще одна возможность для всех почувствовать, что мы должны жить в уважении, относиться друг к друг с теплом и любовью. Подмосковье – большой дружный регион, он объединяет, потому что Подмосковье — это любовь!», – прокомментировала Швелидзе.

Кроме того, председатель организации «Духовное управление мусульман Московской области» Рушан Аббясов подчеркнул, что Подмосковье активно объединяет представителей многочисленных наций и фестиваль является прекрасной возможностью продемонстрировать это разнообразие.

В свою очередь, председатель правления региональной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов выразил благодарность правительству

Подмосковья за поддержку культурного наследия его страны и подчеркнул важность интеграции азербайджанцев в российское общество при сохранении национальной идентичности.

Помимо этого, председатель автономии армян подмосковной Балашихи Зураб Саакян подчеркнул, что фестиваль позволяет находить общие черты между разными народами и укреплять дружбу.

Кроме выставок, гости фестиваля принимают участие в мастер-классах по национальным танцам, вязанию, и приготовлению блюд, а также играют в настольные игры. В «Русском доме» посетители знакомятся с техникой письма на бересте и учатся росписи тарелок в русском стиле.

Напомним, что прошлогодний фестиваль национальных культур в Балашихе представлял экспозиции из Израиля, Беларуси, Германии, Казахстана, Чувашии и Татарстана.

16 сентября 2023, 21:16
VIII Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье - территория дружбы». г.о. Мытищи. Фото: Сергей Хакимов

Воробьев и Собянин анонсировали создание парка на границе Московской области и Москвы

Воробьев и Собянин анонсировали создание парка на границе Московской области и Москвы
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Андрей Воробьёв: в Московской области застраховали всех работников скорой помощи

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Андрей Воробьев открыл образовательный кластер в Подмосковье на базе технолицея им. В.И. Долгих

Андрей Воробьев открыл образовательный кластер в Подмосковье на базе технолицея им. В.И. Долгих
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Андрей Воробьев: более 260 тысяч юных жителей Подмосковья провели лето в оздоровительных лагерях

Андрей Воробьев: более 260 тысяч юных жителей Подмосковья провели лето в оздоровительных лагерях
Как отмечается, летний отдых для детей стал приоритетом для местных властей. По словам губернатора, более 100 тысяч детей отдохнули загородных лагерях, еще одна тысяча детей провела время в школьных лагерях, а порядка пяти тысяч детей отправились на побережье Черного моря. Немаловажной инициативой стала поддержка нуждающихся семей.

Михаил Мишустин и Андрей Воробьев дали старт работы обновленной подстанции "Пахра" в Домодедове

Михаил Мишустин и Андрей Воробьев дали старт работы обновленной подстанции "Пахра" в Домодедове
В Домодедове после реконструкции открыли подстанцию "Пахра", способную обеспечить надежное электроснабжение более чем 1,4 миллионов жителей Подмосковья. Этот проект стал одним из самых масштабных в России за последние пять лет в области реконструкции электросетевых объектов – общие инвестиции превысили 17 миллиардов рублей, а мощность объекта увеличилась более чем вдвое. На торжественной церемонии открытия присутствовали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампредседателя правительства Александр Новак, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев и генеральный директор «Россети» Андрей Рюмин.

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