"Начали хоронить": раскопки древнего исчезнувшего города стартовали под Серпуховом

В Подмосковье археологи занялись поиском ценного исторического наследия. Под Серпуховом группа добровольцев начала раскапывать местность, где находился Тешилов-град, упомянутый в записях XII века.
Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", исследователи уже выявили старинные могилы. "После упадка города, когда он уже исчез, здесь начали хоронить умерших", — сообщили в источнике.
Сейчас в команду принимают активистов, готовых вооружиться лопатой. Мероприятие намерены продолжать еще около недели.
В целом, в Московской области археологи регулярно удивляют общественность. Как сообщило "Радио 1", на участке Дмитровского кремля выкопали более сотни редких предметов старины.