В Новосибирске ребенок утонул в реке

В микрорайоне Весенний в Новосибирске произошла трагедия. Сообщается, что в реке Иня утонул ребенок.
По данным телеканала "360", мальчик играл в прятки с друзьями, после чего нырнул под воду и не смог выплыть. На месте работают специалисты.
В микрорайоне Весенний в Новосибирске произошла трагедия. Сообщается, что в реке Иня утонул ребенок.
По данным телеканала "360", мальчик играл в прятки с друзьями, после чего нырнул под воду и не смог выплыть. На месте работают специалисты.
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