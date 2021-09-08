Собачник из Подмосковья зарубил собственного пса

В городском округе Молодежный в Московской области мужчина зарубил собственного пса и выкинул его на помойку рядом с жилым домом. Страшную находку сделали местные подростки – они обнаружили на свалке тело стаффордширского терьера, которого часто видели раньше во дворе.

Как сообщает "Радио 1", живодер объяснил участковому, что расправился с псом только в целях самообороны – якобы питомец на него напал. Однако соседи уверены, что мужчина нездоров и может быть опасен.