Собачник из Подмосковья зарубил собственного пса

В городском округе Молодежный в Московской области мужчина зарубил собственного пса и выкинул его на помойку рядом с жилым домом. Страшную находку сделали местные подростки – они обнаружили на свалке тело стаффордширского терьера, которого часто видели раньше во дворе.
Как сообщает "Радио 1", живодер объяснил участковому, что расправился с псом только в целях самообороны – якобы питомец на него напал. Однако соседи уверены, что мужчина нездоров и может быть опасен.
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