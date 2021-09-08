В Подмосковье задержали организаторов нелегальной миграции

В подмосковном Домодедово задержали двух приезжих. Уточняется, что их обвиняют в организации незаконной миграции.
По факту случившегося завели дело. Детали преступления выясняются экспертами, передает сайт "Подмосковье сегодня".
В подмосковном Домодедово задержали двух приезжих. Уточняется, что их обвиняют в организации незаконной миграции.
По факту случившегося завели дело. Детали преступления выясняются экспертами, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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