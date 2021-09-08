В Новосибирске грабители обокрали склад на 3 миллиона

В Новосибирске компания людей совершила кражу в особо крупном размере. Уточняется, что злоумышленники похищали одежду с территории местного склада.
Сумма ущерба, по оценочным данным, приблизилась к трем миллионам рублей. Подозреваемые задержаны, передает РИА ФАН.
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