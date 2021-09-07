В Московской области мужчина насмерть забил родственниц топором

Житель подмосковной деревни Власово убил родных. Конфликт между родственниками возник 4 сентября, в итоге мужчина забил 67-летнюю сестру и 37-летнюю племянницу молотком, а затем зарубил их топором.

После случившегося он самостоятельно сдался полиции. По словам убийцы, они давно не ладили, и мужчина испытывал к женщинам сильную неприязнь. Как сообщает телеканал "360", следователи осматривают место преступления.