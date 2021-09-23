В Томске пьяный местный житель избил фельдшера скорой

Минувшей ночью бригада скорой отправилась на вызов на улицу Иркутский тракт в Томске. Помощь требовалась пьяному мужчине. Однако как только медики начали работу, пострадавший стал буянить.
По словам фельдшера Анжелики Акентьевой, пациент громил аппаратуру, кидал медицинские сумки, а ее саму схватил за волосы и ударил головой об дверь машины. Дебошира задержала полиция. Об этом сообщает телеканал "360".
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