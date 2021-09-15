Жители Серпухова устроили разборки с применением топора и пистолета

Жители подмосковного Серпухова устроили серьезный конфликт. Уточняется, что у участников перепалки были при себе пистолет, топор, а также перцовый баллон.
Причиной случившегося стал спор на дороге. В происходящее пришлось вмешиваться сотрудникам правоохранительных органов, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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