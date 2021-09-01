В Подмосковье нашли труп младенца

На чудовищную находку наткнулись в Пушкинском городском округе. Стало известно, что был обнаружен труп младенца.
По данному факту назначен ряд экспертиз, передает издание "Вести Подмосковья". Обстоятельства случившегося выясняются.
На чудовищную находку наткнулись в Пушкинском городском округе. Стало известно, что был обнаружен труп младенца.
По данному факту назначен ряд экспертиз, передает издание "Вести Подмосковья". Обстоятельства случившегося выясняются.
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